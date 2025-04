Spaccia mentre sta ai domiciliari, arrestato dalla Polizia di Verbania insieme alla compagna

Nella serata di venerdì scorso, 18 aprile, gli agenti delle Volanti di Verbania hanno tratto in arresto per spaccio, un ventottenne residente a Verbania, e già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per il medesimo reato e la compagna convivente.

Nello specifico, gli agenti avevano notato un “via – vai” dall’abitazione dell’uomo ed hanno effettivamente riscontrato la presenza di un uomo che usciva proprio in quel momento dall’abitazione della coppia con una dose di cocaina che aveva appena acquistato. Lo stesso, noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti, durante il controllo si è mostrato inizialmente collaborativo, tuttavia gli operatori hanno notato che articolava le parole in modo sospetto e pertanto quando gli hanno chiesto di mostrare cosa celasse nella cavità orale si è infastidito ed ha iniziato ad opporsi al controllo. Successivamente ha sputato e lanciato per terra la dose acquistata, nel tentativo di deviare l’esito del controllo stesso. L’uomo che ha opposto resistenza al controllo degli operatori è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente, per uso personale di sostanza stupefacente.

L’attività degli operatori della Polizia di Stato è proseguita, dunque, nell’abitazione dell’uomo sottoposto agli arresti domiciliari dove è stata effettuata una perquisizione, con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, che ha portato al rinvenimento di altra sostanza stupefacente nonché di materiale per il confezionamento, a riscontro dell’attività di spaccio in corso.

L’uomo è stato così arrestato e trasportato presso la Casa Circondariale di Verbania in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria procedente. L’arresto è scattato anche per la compagna convivente, classe 95, anch’essa già nota alle forze dell’ordine e posta agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria procedente. Entrambi gli arresti sono stati convalidati e per l’uomo è stato confermato il carcere.