Non si ferma all’alt e viene trovato con un coltello: denunciato ventenne dalla polizia di Verbania

Il giovane è stato individuato nel pomeriggio dalla Polizia di Stato a Omegna vicino a una scuola. Aveva con sé un serramanico di 24 centimetri

09 Mar 2026

Un ventenne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per porto abusivo di armi dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L’episodio è avvenuto venerdì 6 marzo a Omegna.

In mattinata gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Omegna stavano effettuando un servizio di controllo del territorio nei pressi del Parco Rodari quando hanno notato un giovane con atteggiamento sospetto. Alla richiesta di fermarsi per un controllo il ragazzo si è dato alla fuga a piedi tra le vie vicine.

La descrizione è stata subito trasmessa alla sala operativa. Nel primo pomeriggio alcuni agenti, liberi dal servizio, hanno notato nei pressi dell’Istituto Dalla Chiesa Spinelli un giovane corrispondente alle caratteristiche segnalate e hanno richiesto l’intervento di una pattuglia.

Durante il controllo il ventenne, cittadino italiano di origini albanesi residente in città, si è mostrato nervoso e ha consegnato spontaneamente agli agenti un coltello a serramanico lungo 24 centimetri con lama di 10.

Accompagnato negli uffici del commissariato, il giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Il coltello è stato posto sotto sequestro.

Pubblicato il 11 Marzo 2026
