Quattrocentomila euro dall’avanzo di bilancio per la manutenzione di strade e marciapiedi a Rescaldina

Quattrocentomila euro dall’avanzo di bilancio per l’asfaltatura e la manutenzione di strade e marciapiedi a Rescaldina. I lavori prenderanno il via in primavera e interesseranno via Castellanza, largo Amigazzi, via Concordia, via Cavalieri di Vittorio Veneto, l’incrocio tra via Bozzente e via Grossi, l’incrocio tra via Matteotti e via Monte Grappa, via Aldo Moro, via Sant’Erasmo, via Tintoretto e via Bassetti: l’intervento richiederà una settimana per ogni arteria stradale, due per l’incrocio tra via Bozzente e via Grossi e i marciapiedi di di via Aldo Moro, e quattro per l’incrocio tra Matteotti e via Monte Grappa.

«Sono state formulate proposte sulla base delle diverse segnalazioni ricevute dalla cittadinanza e confermate dalle successive verifiche tecniche, indirizzando gli sforzi di fatto su vie che risultano essere le più trafficate e non a caso dislocate sulle diverse aree del paese interessando l’oltre stazione, le zone centrali, periferiche e l’oltre Saronnese – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Matteo Moschetto -. La priorità è stata in primissima battuta data alla messa in sicurezza di due incroci noti per la loro pericolosità e il susseguirsi di incidenti in diversi casi di significativa gravità. Si è poi pensato di risistemare i marciapiedi fortemente compromessi della via Moro quotidianamente utilizzati da un numero rilevante di cittadini».

I due incroci sono stati «segnalati come punti di attenzione per quanto riguarda la criticità della circolazione veicolare». «La conformazione di tali intersezioni unitamente alla velocità del flusso principale rendono oltremodo difficoltosa l’immissione dalle strade laterali con rischio di incidenti – spiega la relazione generale del progetto, a firma dell’ingegner Marco Lanfranconi -. L’obbiettivo dell’intervento è quello di rallentare il flusso sull’asse principale, via Matteotti in particolare, al fine di facilitare l’immissione e il deflusso dalle vie laterali. Si valuta di intervenire mediante un rialzamento della sede stradale dell’incrocio».

In via Castellanza, via Concordia, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Bassetti, via Amigazzi, via Tintoretto e via Bassetti, invece, «le pavimentazioni delle sedi carrabili sono sensibilmente ammalorate e in alcuni casi incomplete ovvero limitate al solo strato bituminoso di base – aggiunge la relazione -. Si prevede la loro riasfaltatura previa scarifica dell’asfalto esistente mediante fresatura, risanamenti localizzati del sottofondo con scarifica profonda e rifacimento dello strato di base, asfaltatura generale con manto d’usura». Lungo via Aldo Moro, infine, l’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di «completare le pavimentazioni dei marciapiedi esistenti – conclude la relazione – che risultano incompleti».

