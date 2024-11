Raid vandalico in un parcheggio a Gemonio: quattro auto danneggiate

È di tre automobili con i lunotti in frantumi e di una quarta con lo specchietto retrovisore distrutto lo squallido bilancio di un raid vandalico avvenuto a Gemonio, nel parcheggio che si trova tra la statale 394 (via Verdi) e la stazione ferroviaria.

Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 novembre ed è stato, almeno in parte, ripreso dalla telecamera di sorveglianza posizionata sul piazzale. Uno spazio che di giorno e di sera è molto frequentato vista la vicinanza con la stazione, con un ristorante orientale, con la farmacia e alcune altre attività sui due lati della via Verdi.

Secondo le prime informazioni, il gesto potrebbe essere stato effettuato da una sola persona che ha utilizzato una bottiglia di birra (poi ritrovata all’interno di un’auto) per sfondare i lunotti posteriori delle vetture in sosta. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Gemonio, poi le indagini sono state prese in carico dai Carabinieri che stanno vagliando le immagini disponibili per individuare il colpevole (ed eventuali altre persone coinvolte).

Tra ieri (domenica) e oggi anche i proprietari delle automobili danneggiate (persone che non risiedono nei paraggi) hanno sporto denuncia e si stanno organizzando per recuperare i veicoli. Sperando che le indagini portino rapidamente a individuare l’autore di un gesto che non ha precedenti di questo tipo in quella zona, in tempi recenti.