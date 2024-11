Rho piange l’imprenditore Enrico Citterio il “Re dei salumi”

Cordoglio a Rho per la scomparsa di Enrico Cittero, l’imprenditore di successo che ha esportato i suoi omonimi salumi in America, che li ha fatti conoscere e apprezzare oltre oceano, facendo girare il nome di Rho in tutto il mondo. Citterio è scomparso all’età di 99 anni. I funerali si sono già svolti e la notizia è stata divulgata solo oggi per volere della stessa famiglia.

L’azienda che ha sede a Rho, in provincia di Milano, è gestita dai Citterio da oltre 140 anni. «Citterio era un uomo che amava la sua terra, che ha costruito la sua straordinaria avventura imprenditoriale e commerciale, partendo dalle proprie radici, dal proprio territorio – ha commentato in giornata l’onorevole Fabrizio Cecchetti, segretario d’Aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier –. Piangiamo un grande imprenditore che con il proprio lavoro ha valorizzato anche la città di Rho, portando lavoro e benessere: per questo mi sto attivando, anche con la sezione locale della Lega, per fare in modo che a Rho venga ricordato per sempre, intitolandogli una strada, una piazza, oppure con un monumento. Mi attiverò anche con i nostri consiglieri regionali per fare in modo che anche la Regione Lombardia lo ricordi come merita, come il grande imprenditore, innovatore e visionario, che è stato»