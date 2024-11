Risvegli gelati e cielo sereno

Due giornate soleggiate e prime gelate all’alba. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino osservano che il vento freddo e secco da Nord che ieri ha riportato il sole, lascia spazio a correnti più miti dall’Atlantico che spingono deboli perturbazioni verso le Alpi con aumento della nuvolosità tra domenica e martedì ma con precipitazioni scarse o assenti.

Sabato sarà soleggiato e limpido con passaggio di nubi medio-alte nel pomeriggio. Clima asciutto e gelate all’alba.

Domenica su Alpi e fascia prealpina il cielo sarà in parte soleggiato con velature. Sulla pianura poco sole tra nubi stratificate che risaliranno in serata fin sulle Prealpi. Rialzo delle temperature minime. Massime stazionarie. Meno freddo in montagna.