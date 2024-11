“Rito abbreviato a Varese per il curatore fallimentare “infedele“: precisazioni e rettifica

In merito all’articolo “Rito abbreviato a Varese per il curatore fallimentare “infedele“: sparito oltre un milione” il legale dell’imputato specifica quanto segue:

Il mio assistito, contrariamente a quanto riportato nell’articolo, non è mai stato radiato dall’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, avendo viceversa richiesto spontaneamente la cancellazione, disposta senza difficoltà dallo stesso Ordine di appartenenza che ha sorprendentemente inteso costituirsi parte civile in seno al processo penale di cui si discute.

Peraltro, le somme versate nelle imputazioni evocate nel pezzo sono grandemente inferiori al milione di euro indicato dall’autore, il quale ultimo ben avrebbe potuto evidenziare la totale estraneità della consorte dell’imputato ai fatti per cui è processo.