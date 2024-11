Sabato torna la colletta alimentare: solidarietà in 80 supermercati del territorio grazie a 1500 volontari

Torna sabato 16 novembre l’appuntamento con la Giornata Nazionale della colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali con le 21 sedi Banco Alimentare.

Anche Varese, città solidale, si mobilita

Un esercito di oltre 1.500 volontari saranno presenti in oltre 80 supermercati della provincia nord di Varese per raccogliere generi alimentari a lunga conservazione. Tutto il cibo raccolto sarà destinato alle associazioni caritative che assistono famiglie e persone in situazioni di disagio economico.

Un piccolo gesto per un grande aiuto è l’appello semplice ma potente: dona un alimento a lunga conservazione e contribuirai a portare un pasto a chi ne ha bisogno. Ogni piccolo gesto fa la differenza, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da crescenti difficoltà economiche e sociali, che vedono sempre più persone in condizioni di fragilità.

“È una giornata – commenta Giulio Bregonzio, responsabile varesino della Colletta – che si ripropone, in tutta la sua complessità organizzativa, ma con la sua grande bellezza ,invitandoci a vivere, insieme alle tantissime persone che saranno davanti ai supermercati, agli autisti o gli operatori al magazzino di stoccaggio, un “lavoro per la carità” che ogni volta ci stupisce e ci rende più felici.”

Quest’anno, un ruolo importante sarà svolto dai giovani studenti delle scuole superiori di Varese, che parteciperanno attivamente come volontari, contribuendo con il loro entusiasmo e spirito di servizio. Si uniranno inoltre numerose associazioni locali come gruppi scout e gruppi oratoriani dimostrando ancora una volta l’anima solidale e di gratuità del nostro territorio.

Per chiunque sarà possibile partecipare donando qualche ora del proprio tempo facendo il volontario

È semplice: ci si può iscrivere sul sito inserire i dati richiesti, scegliere il punto vendita e indicare la fascia oraria preferita per la giornata di Sabato 16 novembre, recarsi quindi presso il supermercato scelto dove il responsabile del punto vendita, riconoscibile dalla tradizionale pettorina, accoglierà i volontari e darà loro tutte le informazioni necessarie per svolgere il gesto.

La colletta alimentare

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è un’opportunità per trasformare un gesto quotidiano come fare la spesa in un atto di solidarietà. In un momento di difficoltà per tante famiglie, la partecipazione di ognuno di noi può fare la differenza, contribuendo a portare un aiuto concreto a chi vive una situazione di disagio.

Nata a Milano nel 1997 la Colletta Alimentare è diventata in questi anni un gesto di carità che ogni anno coinvolge a livello nazionale oltre 140mila volontari di Banco Alimentare distribuiti in 11000 supermercati. Gli alimenti raccolti saranno distribuiti a 7600 organizzazioni partner territoriali convenzionati con il Banco Alimentare per sostenere il bisogno di 1.800.000 persone.

Andrea Benzoni, presidente NONSOLOPANE di Varese

Un gesto che ritorna come una “festa nazionale della carità“, ci mette in moto tutti insieme per affermare il bene delle persone e contribuire concretamente nell’aiuto al sempre crescente bisogno; imparando anche una fedeltà a questa dimensione di gratuità che, facendo nostre le parole del Papa, ci aiuti ad avere “un cuore umile, che abbia il coraggio di diventare mendicante. Un cuore pronto a riconoscersi povero e bisognoso” guardando l’altro come fratello.

Marina Cavallin, presidente Opera di S. Vincenzo de Paoli di Varese

“Il costante aumento delle famiglie che si rivolgono ai centri di ascolto della San Vincenzo per un aiuto economico ci porta ad apprezzare ancora di più la collaborazione che da anni ci unisce al Banco di Solidarietà Nonsolopane. Grazie alla raccolta alimenti possiamo andare incontro in piccola parte alle richieste che ci vengono fatte.”

Lions Club

“Gli 8 Lions Club della città di Varese partecipano alla giornata nazionale della colletta alimentare concentrandosi principalmente sul punto vendita Iper di Viale Belforte e supportando fattivamente il Banco Alimentare con entusiasmo e spirito di collaborazione.

Garantire il diritto al cibo a tutti indistintamente è uno degli obiettivi primari che contraddistingue l’operato dei Lions International: l’azione concreta nei punti vendita nella giornata del 16 novembre è uno dei tanti modi di esprimere la vocazione al servizio dei soci chiamati in prima linea a motivare e contribuire alla raccolta, che ci si augura essere abbondante grazie all’aiuto di tutta la cittadinanza, per arrivare ad aiutare il maggior numero possibile di famiglie in difficoltà”

Simone Filippi – presidente del Comitato Croce Rossa di Varese

“Anche quest’anno siamo pronti a partecipare come Comitato della Croce Rossa Italiana di Varese alla Colletta Alimentare, al fianco di Banco Nonsolopane. Uniamo le nostre forze per sostenere le famiglie in difficoltà, consapevoli dell’importanza di fare rete tra associazioni per essere sempre più presenti sul territorio. Questa iniziativa incarna solidarietà e speranza, e con entusiasmo e dedizione vogliamo offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. Uniti, lavoriamo per un futuro migliore!”

Nando Vanoli – Rappresentante ANA sezione di Varese

“Anche quest’anno gli alpini della Sezione di Varese saranno presenti in massa nei supermercati della provincia con 600 soci sabato 16 novembre. La giornata della Colletta Alimentare è diventata per noi alpini un appuntamento molto importante nello spirito di solidarietà che ci contraddistingue”