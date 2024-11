Il Varese saluta la Coppa Italia: il Sant’Angelo vince 3-0

Il Varese lotta ma a passare il turno di Coppa Italia, staccando il biglietto per i sedicesimi, è il Sant’Angelo che vince 3-0. I biancorossi, in formazione giovanissima con in campo da titolari 8 under di cui 3 2006, con Jella passato direttamente dalla Juniores a una maglia da titolare, lottano e tengono bene il campo, ma la gara si sblocca con un brutto errore di Ferrari al 38′ del primo tempo che sbaglia la presa e si butta in rete la palla. A inizio ripresa raddoppia Grossi, dalla panchina varesina entrano i “grandi” ma in contropiede nel finale è Arlotti a chiudere i conti mettendo in rete il 3-0. I biancorossi meriterebbero il gol ma non è serata e così la gara termina con un parziale pesante, forse troppo.

Meritato o meno, il Varese torna a casa con un 3-0 che dovrà ora portare a un riscatto in campionato, con i biancorossi che domenica 10 novembre ospiteranno al “Franco Ossola” la NovaRomentin. Una gara da non sbagliare per proseguire la corsa nelle posizioni di vertice del Girone A e sfruttare il pareggio del Bra a Cairo Montenotte nel recupero. Ora quindi testa solo al campionato, aspettando che gli infortunati rientrino e che questa sconfitta serva in qualche misura per un futuro più positivo.

FISCHIO D’INIZIO

Formazioni inedite per le due squadre che, dopo i duri impegni in campionato, si ritrovano di fronte per i trentaduesimi di Coppa Italia, a metà tra il fastidio di un altro turno infrasettimanale – il quarto – e l’idea stuzzicante di andare avanti nella competizione nazionale. I due allenatori lasciano a riposo diversi elementi importanti e danno la possibilità di mettersi in luce a chi finora è stato poco impegnato, oltre a qualche giovane. I padroni di casa si schierano con un 4-3-3 con Cazzaniga, Prandini e Grossi in attacco. Mister Roberto Floris – ancora squalificato in Coppa – schiera invece un 3-4-2-1 dall’età media molto bassa (8 under con tre classe 2006). In porta c’è Ferrari, in difesa Marangon con Priola e Ropolo. Mediana con Malinverno e Azizi, sulle fasce Ferrieri e Giorgi mentre in avanti ci sono Maccioni e Jella – prodotto della juniores – alle spalle di Lari. Diversi giovani anche tra i sostituti con Mandracchia, Arrighi, Fodor e Secondo direttamente dalle giovanili.

PRIMO TEMPO

È il Sant’Angelo a dettare i ritmi nei primi minuti e dopo qualche timido tentativo, al 12′ Cazzaniga va a centimetri dal gol: destro da dentro l’area che sbatte sulla traversa e rimbalza nei pressi della linea di porta, con l’arbitro che però – ben piazzato – dice fuori e fa proseguire il gioco. La gara è movimentata, i contrasti sono da partita vera ma di occasioni vere e proprie non ne arrivano. Il Varese riesce a prendere un po’ di campo procurandosi qualche punizione e corner ma non riuscendo effettivamente a portare pericoli. Al 37′ il Sant’Angelo però trova il vantaggio: punizione dalla fascia messa in mezzo, Lari alza un campanile in piena area che Ferrari legge male la traiettoria e anziché bloccare fa un pasticcio e la palla rotola beffarda in rete per l’1-0 di casa. I biancorossi però non si fanno scoraggiare, anzi, abbassano la testa e spingono. La gara si scalda anche a livello nervoso mentre al 46′ l’occasione capita a Jella che, lanciato in profondità da Maccioni, entra in area ma non riesce a concludere bene anche a causa della marcatura stretta di Baggi. La prima frazione si chiude così con il Sant’Angelo avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

Il Varese sembra ripartire bene, con Maccioni che però sbaglia con il mancino da dentro l’area dopo l’errore del neo entrato Salera. Le fasi iniziali di gioco sono confuse ma all’8′ il Sant’Angelo trova il raddoppio: Grossi, che però prima aveva fallito da pochi passi una ghiotta occasione, si fa perdonare sbucando sul secondo palo e insaccando un tiro-cross da sinistra. Il Varese allora inserisce prima Barzotti – che al 12′ è subito pericoloso con un pallonetto che esce di un soffio – e poi Gubellini, Daqouene e Bonaccorsi. Le contese in campo sono sempre molto vigoros, l’arbitro estrae diversi cartellini in pochi minuti (Ferrieri, Salera e Azizi) mentre il Varese cerca con orgoglio di riprendere la gara, prestando però il fianco alle ripartenze barasine. E da una di queste, al 40′, arriva il terzo gol con Prandini che calcia colpendo il palo e Arlotti che è nel posto giusto per insaccare. Nel finale i biancorossi meriterebbero quanto meno il gol della bandiera ma Avogadri risponde bene sul tiro da fouri di Azizi e poi blocca sulla riga il tentativo su corner di Malinverno. Dopo 4′ di recupero di chiude così la gara e la corsa del Varese in Coppa Italia.