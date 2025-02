Colpo della Varesina che vince 2-0 a Sant’Angelo

(foto Facebook – ASD Sant’Angelo)

La Varesina ha ottenuto una preziosissima vittoria in casa del Sant’Angelo. Le Fenici hanno messo al sicuro il risultato già nel primo tempo: al 17’ Gasparri ha sbloccato il risultato e al 41’ Bertoli ha siglato il 2-0. Le Fenici sono riuscite a mantenere e gestire il risultato per tutto il secondo tempo e ora tornano a casa con tre punti importantissimi.

Per la squadra di mister Marco Spilli quella di oggi è stata la seconda vittoria consecutiva, un filotto che non si verificava da tempo dalle parti di Venegono, esattamente dalla doppia vittoria contro Ciliverghe e Crema tra la tredicesima e la quattordicesima giornata di campionato. Grazie al successo odierno le Fenici hanno approfittato dei risultati degli scontri diretti disputati oggi pomeriggio come Desenzano – Chievo e Ospitaletto – Pro Palazzolo entrambe le partite sono finite 1-1. Inoltre, c’è da segnalare il pareggio della Casatese Merate in casa del Vigasio (2-2) che ha permesso alla Varesina di agganciare i lecchesi al quinto posto a 46 punti.

Sant’Angelo – Varesina 0-2 (0-2)

Marcatori: 17’ pt Gasparri (V), 41’ pt Bertoli (V)

Sant’Angelo: Piombino, Confalonieri (54’ Ferraroli), Pollio, Baggi (46’ Bruzzone), Tordini (46’ Cazzaniga), Gulinelli, Occhipinti (75’ Grossi), Guerrini (46’ Lattarulo), Panatti, D’Este, Arlotti. A disposizione: Di Biagio, Prandini, Gomez, Salah. All: Brognoli.

Varesina: Macchi, Coghetto (66’ Cosentino), Mapelli, Pirola, Giorgi; Rosa, Gianola, Ghioldi (77’ Mauri), Sali, Gasparri (71’ Guri), Bertoli. A disposizione: Sorrentino, Argint, Zecchillo, Mazia, Sassi, Sacco. All: Spilli

Arbitro: David Kovacevic di Arco Riva (Ciufoli/Esposito)

Ammoniti: Arlotti, Guerrini, Pollio (S), Coghetto, Macchi, Giorgi (VA)

Note: campo in pessime condizioni. Angoli: 6-3. Recupero: 2’ + 4’