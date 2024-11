Varese sconfitto in Coppa Italia, “Risultato troppo largo. Ora testa al campionato”

SANT’ANGELO – VARESE 3-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

MAURIZIO PROVENZANO (Vice allenatore Varese): Il risultato è fin troppo pesante, avevamo in campo 8 under su un campo difficilissimo contro una squadra forte. Abbiamo sofferto i primi minuti, poi ci siamo messi a posto e a fine primo tempo eravamo comunque soddisfatti perché a parte un’incertezza sul gol stavamo prendendo entusiasmo. Pensavamo di poterla riprendere, abbiamo avuto un’altra grande occasione ma poi abbiamo subito un’altra rete e il terzo nel finale quando ci siamo sbilanciati. Assolutamente questa gara non avrà ripercussioni sul campionato, accettiamo quello che dice il campo questa sera ma dovevamo far riposare dei ragazzi che fino a oggi aveva speso tanto. I giovani hanno risposto bene, anche Jella è andato vicino al gol e siamo soddisfatti dei giovani e di una prestazione che ci punisce in maniera troppo pesante. Domani facciamo un po’ di riposo, poi prepareremo al meglio la sfida alla NovaRomentin per riprendere il nostro cammino verso gli obiettivi.

ANDREA MALINVERNO (giocatore Varese): Abbiamo fatto un signor primo tempo, ci siamo presentato con tanti under con un primo tempo di grinta e determinazione. Abbiamo avuto le nostre occasioni per pareggiare ed eravamo sul pezzo; questo mi ha reso fiero e orgoglioso dei miei compagni. È chiaro che la gara termina 3-0 si pensa a una pettinata ma credo che in realtà abbiamo fatto una buona prestazione. La palla non voleva entrare ma è difficile commentare una gara terminata con questo risultato. Siamo avvelenati però mi è piaciuto il carattere della squadra. Ora sotto con il campionato. Basta scuse, basta alibi e andiamo a prenderci quello che è nostro.

MANUEL PASCALI (vice allenatore Sant’Angelo): Bella vittoria e il giusto premio per una squadra che non si risparmia mai. Tanti giocatori che finora avevano giocato poco hanno fatto una grande prestazione che deve rendere tutti fieri consapevoli che si sta creando qualcosa di importante. Quando offri queste partite significa che sei sulla strada giusta. Bravi tutti però non finisce qui. Ci godiamo questa serata perché si gioca per vincere, questa competizione a me piace perché affronti anche qualche viaggio.