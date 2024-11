I voti del Varese: pasticcio di Ferrari, Jella sfiora il gol all’esordio

SANT’ANGELO – VARESE 3-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

FERRARI 4: Un pasticcio che sblocca la gara e condiziona il resto della partita. L’errore non riesce a metterselo alle spalle e anche sugli altri due gol non sembra impeccabile

MARANGON 6: Preciso negli interventi e sempre puntuale. Non sfigura

Arrighi 6: Entra con buon piglio, nel finale recupera qualche pallone interessante

PRIOLA 6: Lotta e cerca di tenere in piedi la squadra anche quando il Sant’Angelo attacca in velocità

ROPOLO 6: Rientra dal primo minuto, mette minuti nelle gambe ed esperienza in una squadra giovanissima

Bonaccorsi 6: Dentro nella ripresa, fa quel che può

FERRIERI 5,5: Parte ispirato, nel primo tempo spinge bene anche perché al netto della formazione iniziale, è uno dei più esperti. Poi però si perde nella ripresa e combina poco

MALINVERNO 6: Ci mette la solita grinta e tanta corsa. Però qualche corner lo batte proprio male

AZIZI 6: Non tira mai indietro la gamba e come carattere non sta dietro a nessuno. Servirebbe maggior precisione

GIORGI 5,5: Troppo timido. Sulla fascia dovrebbe cercare maggiormente l’affondo e invece si vede poco

Barzotti 6,5: Sfiora a più riprese il gol, prima con un pallonetto, poi in rovesciata, ma la palla esce sempre di poco

JELLA 6: Parte timoroso, poi prende fiducia e sfrutta la velocità. Peccato per quell’occasione nel finale di primo tempo non sfruttata a dovere

Gubellini 6: È un po’ la rappresentazione del Varese nella ripresa: tanta voglia ma poco ragionamento

MACCIONI 5,5: A lui si chiede sempre qualcosina in più, anche perché ha grandi capacità ma non sempre fa la scelta giusta

LARI 5,5: È marcato strettissimo e ha poco spazio, ma non riesce a rendersi pericoloso

Daqoune 6: Dentro nella ripresa per dare vigore al centrocampo, si impegna ma non riesce a combinare molto