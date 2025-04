Castellanzese da sogno: Sant’Angelo battuto 2-0 e salvezza diretta più vicina

La Castellanzese ha avuto la meglio del Sant’Angelo con un 2-0, nella sfida disputata al “Carlo Chiesa”. I neroverdi nel recupero del primo tempo sono passati in vantaggio grazie all’autorete di Bruzzone. Il raddoppio è stato messo a segno al 19’ della ripresa da Boix Garcia, che ha messo in sicurezza tre punti di platino. La squadra di Mangone adesso vede la salvezza perché adesso il distacco dal quart’ultimo posto è di 8 punti, complice la sconfitta del Magenta sul campo del Chievo.

Fischio d’inizio

Il Sant’Angelo inizia con un 3-4-1-2 con Cattaneo tra i pali, Baggi, Bruzzone e Tordini sono i tre difensori centrali, in mezzo ci sono Occhipinti e Gulinelli, con Confalonieri e Prandini sulle fasce, in avanti ci sono Cazzaniga e Salah con Lattarulo alle loro spalle. Mister Mangone risponde con lo stesso modulo che prevede l’impiego di Salina tra i pali, Rusconi, Gritti e Robbiati in difesa, sulle fasce Boccadamo e Rodolfo Masera, mentre al centro ci sono Castelletto e Selmo, in avanti attacco c’è la coppia Boix Garcia-Colombo, sostenuti da Mario Chessa. L’arbitro è Domenico Petraglione di Termoli ed è coadiuvato dagli assistenti Ruggero Marra e Riccardo Trionfante entrambi di Torino.

Primo tempo

Nei primi quindici minuti grande pressione offensiva dei neroverdi, con il Sant’Angelo si fa vedere una sola volta dalle parti di Salina con una punizione dalla trequarti di Lattarulo. La Castellanzese spinge soprattutto sulla fascia sinistra con Boccadamo, che salta Prandini e mette in mezzo, ma nessun neroverde è pronto a raccogliere il traversone. Nel primo dei tre minuti di recupero la squadra di mister Amedeo Mangone passa in vantaggio: Colombo fa un ottimo recupero sulla sinistra, scarica per Chessa, che si accentra e dal limite dell’area e apre sulla destra verso Boccadamo, che mette subito in mezzo e trova la deviazione del difensore rossonero Bruzzone, con il pallone che si impenna e scavalca Cattaneo e si deposita in fondo al sacco. La Castellanzese va a riposo in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

Dopo tre minuti, Sant’Angelo pericoloso con un tiro di Confalonieri da dentro l’area, con la palla che sfila sul fondo oltre il palo. Analogo esito per un’azione successiva dei neroverdi con Colombo che viene servito da Chessa e per poco non trova lo specchio della porta. Al 19’ arriva il 2-0: Selmo allarga a sinistra per Bernardi, che a sua volta va da Boix Garcia, il quale arriva in corsa e calcia un diagonale col destro indirizzato nell’angolino basso. La squadra ospite riesce a gestire il risultato e dopo 5’ di recupero porta a casa tre punti importantissimi. Nel finale da segnalare l’espulsione di D’Este che lascia il Sant’Angelo in 10 al quarto di recupero.

SANT’ANGELO – CASTELLANZESE 0–2 (0-1)

RETI: 45’ aut. Bruzzone (C), 19′ st Boix Garcia (C)

SANT’ANGELO (3-4-1-2): Cattaneo; Baggi (12’ st Panatti), Bruzzone, Tordini; Confalonieri, Occhipinti (26’ st Ferraroli), Gulinelli (22’ st Gomez), Prandini (22’ st Pollio); Lattarulo (36’ st D’Este); Cazzaniga, Salah. A disposizione: Piombino, Salera, Arlotti, Guerrini. Allenatore: Stefano Brognoli

CASTELLANZESE (3-4-1-2): Salina; Rusconi, Gritti, Robbiati (35’ pt Bernardi); Boccadamo, Castelletto, Selmo, Rodolfo Masera; Chessa (38’ st Fall); Boix Garcia (24’ st Lacchini), Colombo. A disposizione: Poli, Zulli, Serra, Pisan, Fiorella, Padovan. Allenatore: Amedeo Mangone

ARBITRO: Domenico Petraglione di Termoli; assistenti Ruggero Marra di Torino e Riccardo Trionfante di Torino

AMMONITI: 26’ pt Chessa (C), 42’ pt Gulinelli (SA), 14’ st Bruzzone (SA), 18’ st Occhipinti (SA), 29’ st Gomez (SA)

ESPULSI: 48′ st D’Este (SA) per comportamento non regolamentare

RECUPERO: 3’ + 5′

RISULTATI 36° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Breno – Nuova Sondrio 0-1, Desenzano – Vigasio 1-0, Chievo – Magenta 4-0, Fanfulla – Pro Palazzolo 0-0, Caratese – Ciliverghe 5-0, Ospitaletto – Club Milano 3-0, Pro Sesto – Crema 1-0, Sangiuliano City – Arconatese 3-0, SANT’ANGELO – CASTELLANZESE 0-2, VARESINA – CASATESE 2-3.

CLASSIFICA

Ospitaletto 73, Casatese 68, Caratese 67, Pro Palazzolo e Desenzano 66, VARESINA 63, Chievo 54, Pro Sesto 49, Club Milano e Sant’Angelo 45, Nuova Sondrio e Breno 44, Sangiuliano City 43, Crema 42, Vigasio 41, CASTELLANZESE 40, Magenta 32, Fanfulla 31, Ciliverghe 30, Arconatese 28.