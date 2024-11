Saranno a Villa Recalcati le celebrazioni finali del 250° anniversario della Guardia di Finanza

Saranno il 22 novembre 2024 nella prestigiosa cornice di Villa Recalcati a Varese, le celebrazioni finali per il 250° anniversario della Guardia di Finanza: un evento ricco i storia che ha l’obiettivo di promuovere valori di legalità e consapevolezza civica, nato dalla collaborazione tra la Provincia di Varese e il comando provinciale della Guardia di Finanza.

Il presidente della Provincia, Marco Magrini, ha sottolineato così l’importanza di concludere i festeggiamenti in una sede così rappresentativa: «Questa è la casa dei comuni – ha spiegato – E questa iniziativa vuole essere un momento di incontro con le amministrazioni che in questo anno hanno voluto lasciare un segno di ringraziamento nel loro territorio alla Guardia di Finanza. Vuole anche essere, inoltre, un momento di comunicazione alle scuole, per diffondere il concetto di legalità tra i giovani».

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Varese, Crescenzo Sciaraffa, invece, ha parlato di “passione interistituzionale”, che ha permesso di organizzare questa festa nella sede della Provincia, conclusione di un anno di eventi distribuiti in tutta la provincia. «Con questo evento conclusivo – ha dichiarato – vogliamo veicolare messaggi di legalità e far maturare consapevolezza sui rischi economico-finanziari, mostrando l’evoluzione del nostro corpo da guardie doganali, come siamo nati in questo territorio, a corpo a tutela dell’economia globale come succede ora monitorando i confini globali di Malpensa».

Tra i temi affrontati, il comandante ha evidenziato il passaggio dai vecchi contrabbandieri di confine alle nuove sfide dell’economia digitale: se ieri per fermare i contrabbandieri usava bande chiodate, oggi la Guardia di Finanza è impegnata a contrastare reati come il riciclaggio internazionale e l’utilizzo illecito di strumenti tecnologici, con mezzi all’avanguardia come elicotteri “catcher” e droni dotati di sensori geotermici.

UNA MOSTRA RACCONTA IL LAVORO DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL TERRITORIO

La mostra, che sarà inaugurata il 22 novembre nelle sale di villa Recalcati, offrirà un viaggio attraverso gli strumenti e i mezzi utilizzati dalla Guardia di Finanza nel corso della storia. Si potrà scoprire cosa sono le bande chiodate usate contro i contrabbandieri, ma anche vedere i droni moderni o salire sulle auto di servizio, per i più piccoli.

Nel primo fine settimana, dalle 10:00 alle 18:00, sarà allestito uno stand espositivo all’esterno, «Qui il pubblico potrà conoscere da vicino i compiti istituzionali del corpo, osservare da vicino le divise storiche e moderne, e per più piccoli ,persino salire su un’auto di servizio – spiega il capitano Roberto Castorina – Ci sarà anche l’unità cinofila di Malpensa, specializzata nella ricerca di stupefacenti e valute, e la presenza dei “baschi verdi”, componenti operative attive sul territorio».

Un momento particolarmente significativo sarà la consegna della cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza, da parte dei sindaci di Luino, Lavena Ponte Tresa e Porto Ceresio. «Uno splendido gesto – ha dichiarato Sciaraffa – che testimonia il profondo legame tra le Fiamme Gialle e le comunità locali». Infine, nel giardino si di Villa Recalcati sarà apposta una targa ricordo.

La mostra che inaugura nel giorno delle celebrazioni resterà poi aperta al pubblico dal 22 novembre al 6 dicembre: venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 novembre dalle 10 alle 18. Poi, dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 16:00, e il venerdì dalle 10:00 alle 13:00.

19 LUOGHI IN PROVINCIA PER RICORDARE L’OPERATO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Quella delle celebrazioni a Villa Recalcati è però solo il punto finale di una serie di festeggiamenti e di riconoscimenti, che hanno raggiunto ogni angolo della provincia: ecco l’elenco dei luoghi in cui sono state intitolate aree o spazi pubblici alle “Fiamme Gialle d’Italia” nel corso dell’anno.