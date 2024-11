Sci Club Sant’Antonino Ticino: si comincia il 15 dicembre a Sestriere

Lo sci/snowboard deve coinvolgere quante più persone possibile ed è una passione che deve iniziare da giovani. Questa è la filosofia dello Sci Club Sant’Antonino Ticino, A.S.D. di Lonate Pozzolo affiliata a Uisp. Un club la cui storia è iniziata negli anni ’80 dall’amore per la montagna di alcuni amici e che continua ancora oggi nonostante le difficoltà legate al meteo e ai costi lievitati di pullman, ski pass, e ore di lezione con i maestri. Ore che lo Sci Club continua ad offrire gratuitamente ai bambini e ai ragazzi fino alla terza media.

La stagione aprirà ufficialmente il 15 dicembre a Sestriere, con una prova gratuita di sci e snowboard dedicata a bambini e ragazzi fino ai 14 anni che non hanno mai provato questi sport. Sono inclusi assicurazione, servizio pullman, attrezzatura e tapis roulant.

La stagione continuerà, sempre a Sestriere, nelle seguenti date: 12, 19, 26 gennaio; 2, 23 febbraio e 2 marzo con il trofeo . È anche in programma un fine settimana sulla neve che si svolgerà nei giorni 7, 8 e 9 marzo, oltre a due gite programmate nella pausa delle domeniche dei corsi: la prima a Montginevre (Francia) al 9 febbraio e la seconda a Chiesa in Valmalenco al 16 febbraio. Queste due gite sono sia per appassionati di sci e snow ma anche per appassionati di cibo e vino perché gli impianti si partono da città visitabili a piedi ed offrono svariate scelte per passare la giornata.

Tutti i partecipanti ai corsi – che si svolgeranno in tutte le date ad eccezione del 9 e 16 febbraio, quando si potrà sciare liberamente – devono sottoscrivere la copertura assicurativa Uisp e presentare un certificato medico valido. Si ricorda anche che il casco è obbligatorio fino ai 18 anni, ma consigliato a tutti.

Da quest’anno, grazie ai nuovi sostenitori e alle collaborazioni con diversi sci club delle zone vicine, lo Sci Club Sant’Antonino Ticino vuole tornare ad essere un punto riferimento. Con l’avvicinarsi del 45° anniversario, lo Sci Club punta a organizzare una squadra agonistica, che manca da tempo, e a offrire numerosi corsi per sci e snowboard rivolti a diverse fasce d’età, creando così una vasta gamma di opzioni per i soci atleti.

Le iscrizioni si effettuano on line, dal sito www.scsantonino.com, che porterà l’utente su una piattaforma apposita dalla quale, una volta effettuata l’iscrizione, potrà procedere ad acquistare le gite (in abbonamento o singola gita) e i corsi proprio come un negozio on line. Nella sede di via Madonna 5 a Sant’Antonino Ticino, il giovedì sera, dalle 21, entro e non oltre il 2 gennaio, sarà possibile ricevere supporto nel formalizzare l’iscrizione. Per i ragazzi fino alla terza media il corso di 15 ore è gratuito.

Come spiega l’attuale presidente Domenico Forastiero: «Oggi il primo obiettivo è accogliere i giovanissimi. Trasmettere la passione di questo sport ai bambini è il motore del nostro Sci Club. Non a caso i giovani non devono pagare: per loro le nostre gite sono completamente gratuite per i bambini della primaria e i ragazzini delle medie».

Lo sci club S’Antonino Ticino è una realtà molto radicata sul territorio. Presidente onorario è Rolando Paiusco, vicepresidente Duda Engiola, segretaria Fassi Sofia, tesoriere Daniele Lazzaroni. Consiglieri: Gianluca Banda, Giorgio Bollazzi, Mara Cavalli, Silvano Castoldi, Lorenzo De Stefano, Giuseppe Grasso, Simone Lardo, Mario Martorana, Antonio Messuti, Francesca Pasquale, Nicola Palmieri, Roberto Rizzato. Per info: info@scsantonino.com