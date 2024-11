Sciopero con presidio alla Parker di Arsago

Giovedì, 28 novembre, dalle ore 11 alle ore 12.30, i lavoratori dello stabilimento Parker di Arsago hanno incrociato le braccia per dare voce alla loro preoccupazione rispetto alla situazione aziendale e alle prospettive future dello stabilimento. «Lo sciopero, accompagnato da un presidio – scrivono in una nota stampa i sindacalisti di Fiom e Uilm – è solo la prima di una serie di iniziative che i dipendenti sono pronti a mettere in campo per tutelare il loro lavoro e il valore delle loro competenze».

A preoccupare il sindacato e i lavoratori è dunque la perdita costante perdita di manodopera, con conseguente impoverimento delle competenze professionali che per decenni hanno rappresentato il punto di forza dell’azienda. «Licenziamenti in tronco, accompagnamenti alla pensione e risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro si sono succeduti in modo inesorabile – scrivono i rappresentanti di Fiom e Uilm -riducendo progressivamente lo stabilimento al minimo “fisiologico” per la sua operatività. A peggiorare la situazione, l’uso frequente degli ammortizzatori sociali e l’assenza di un progetto chiaro per il futuro hanno generato sconforto e preoccupazione tra i dipendenti, che oggi denunciano un clima di incertezza e instabilità insostenibile».

I lavoratori della Parker di Arsago avanzano richieste precise all’azienda: maggiore trasparenza e chiarezza sulle prospettive dello stabilimento, tutela del lavoro ad Arsago, valorizzando le competenze e il livello professionale che lo stabilimento ha sempre espresso.