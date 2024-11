Secondo rinforzo per il Varese: Marchisone si allena già in biancorosso

Primo giorno in biancorosso per Luca Marchisone. Il calciatore, classe 2001, è il secondo rinforzo dal mercato invernale del Varese dopo Paolo De Angelis (leggi qui).

Il jolly offensivo, che mister Roberto Floris conosce bene avendolo avuto a Bra, non è ancora stato tesserato dalla società varesina, ma ha avuto il nulla osta dal Chisola per iniziare ad allenarsi alle Bustecche e così ha svolto la prima seduta agli ordini di mister Floris nel pomeriggio di venerdì.

Difficile vederlo in campo domenica a Vinovo proprio contro la sua ex squadra, ma per il big match dell’8 dicembre contro il Bra sarà sicuramente a disposizione.

Due nuovi tasselli inseriti dal direttore sportivo Antonio Montanaro, che per assicurarsi Marchisone ha fatto un blitz in trasferta, e che ora resterà vigile sul mercato – che aprirà il primo dicembre – per altri possibili tesseramenti. Il rientro di Giuseppe D’Iglio in mediana e quello di Stefano Molinari in difesa – potrebbe addirittura tornare a disposizione per la trasferta di Cairo Montenotte – sono due ulteriori rinforzi di gran valore, motivo per il quale anche la società ora sta ragionando se e in quale reparto poter portare migliorie.