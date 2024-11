Sesto Calende festeggia il centenario di Sangregorio dedicandogli la piazza della stazione

Il 20 aprile 1925 nasceva a Milano Giancarlo Sangregorio, lo scultore che, nel corso della sua carriera, ha trasformato la propria villa con giardino in una vera e propria casa-atelier dove sono ospitate tutte le sue opere d’arte contemporanea.

Dal “mito” alle opere in legno e monumentali, i vetri e carboni e, infine, i bronzi: l’artista ha attraversato negli anni diverse fasi artistiche, realizzando numerose opere e valorizzando sempre più la propria arte contemporanea. Sangregorio inizia fin da subito ad avvicinarsi al mondo dell’arte e della scultura, cominciando a scolpire opere in pietra come autodidatta e viaggiando poi per l’Europa e nel mondo affascinandosi sempre più al mondo dell’arte informale.

Esordisce nel 1949 partecipando alla grande mostra di scultura Premio Internazionale Città di Varese allestito a Villa Mirabello e nel 1950 partecipa al Concorso d’arte contemporanea alla Galleria Nazionale d’arte moderna di Roma. Successivamente, si trasferisce a Sesto Calende, dove rimane fino al giorno della sua morte, l’8 luglio 2013.

Due anni prima dalla sua morte, nel 2011, lo scultore ha voluto la realizzazione dell’organizzazione no profit Fondazione Sangregorio Giancarlo, che quest’anno insieme al Comune ha in programma di promuovere un insieme di iniziative che si svolgeranno sia sul territorio sia a Milano.

Tra i vari progetti futuri, è in programma l’intitolazione del piazzale adiacente la stazione ferroviaria, dove già si trova una delle sue opere. L’obiettivo è quello di trasformare questo spazio in un luogo simbolo dell’eredità artistica e culturale di Sangregorio. Oltre a questo, le altre iniziative in programma prevedono di sostenere i giovani scultori e di organizzare dibattiti culturali e convegni e collaborare con musei. Tutte attività rivolte ai giovani artisti e non solo, che stanno cercando la propria strada all’interno dell’arte e della cultura e vogliono provare ad emergere nel mondo dell’arte.

Per seguire tutte le iniziative in programma, si può consultare il sito della Fondazione e del Comune di Sesto Calende.