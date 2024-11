Settantenne muore cadendo durante un’escursione in Val Grande

Due persone in escursione, una cade, l’altra dà l’allarme, ma non c’è più nulla da fare per il precipitato: la salma verrà recuperata nel pomeriggio dall’elicottero sanitario.

È successo in Piemonte, provincia del Vco, zona della Val Grande nel pomeriggio di sabato.

L’allarme è scattato nel pomeriggio nella “Bocchetta dei Saler” sopra Premosello.

L’intervento partito verso le 14 si è concluso alle 16: vittima è un uomo classe 1955 residente a Colazza, nel Novarese. Il recupero è stato a cura dell’elisoccorso e ha operato oltre al Soccorso alpino anche il Sagf della Finanza che di concerto con la magistratura verbanese si è occupato della rimozione della salma.