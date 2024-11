Settimana all’insegna del bel tempo e di temperature miti

Settimana all’insegna del tempo stabile e delle temperature “superiori alla media di stagione” quella che ci attende.

Prosegue, infatti, il dominio anticiclonico sull’Europa centrale e sull’Italia e il bel tempo rimarrà sulle nostre regioni almeno fino a martedì. La stagnazione atmosferica favorisce però la formazione di nebbie notturne. Le temperature restano diversi gradi al di sopra delle medie stagionali.

Domani, lunedì il Centro geofisico prealpino annuncia tempo soleggiato su Alpi e Prealpi con probabile formazione di nebbie o nubi basse sulla pianura, in dissoluzione nelle ore più calde della giornata. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione: max tra 16 e 18 e minime tra 7 e 10

Martedì: ancora abbastanza soleggiato ma con velature di alti cirri su Alpi e Prealpi e nebbie notturne in parziale dissoluzione in giornata sulla pianura. Temperature in lieve calo, più marcato in montagna. Temperature max tra 15 e \7 e minime tra 7 e 10

Mercoledì 6 e giovedì 7 novembre: abbastanza soleggiato su Alpi e Prealpi con qualche passaggio nuvoloso. In pianura persistenza di nebbie, in parziale dissoluzione in giornata. Temperature ancora oltre le medie stagionali con massime attorno a 16°C.

Il tempo dovrebbe mantenersi stabile con sole qualche passaggio nuvoloso mattutino fino a domenica. Le temperature sono previste attorno ai 15 gradi.

L’alta pressione sulle isole britanniche manterrà tempo abbastanza soleggiato anche per la settimana successiva fino al 17 novembre