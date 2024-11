Si riaccendono le luci al Cinema Sociale di Luino

Oggi 21 novembre alle ore 9.30 presso il Cinema-Teatro Sociale di Luino cinquecento bambini delle Scuole Primarie dell’ICS Bernardino Luini sono andati al cinema. La proiezione, che ha visto coinvolte le classi terze, quarte e quinte dei plessi di Luino, Motte, Creva, Voldomino, Maccagno e Dumenza, si è svolta nell’ambito del laboratorio Guardiamo un Film del progetto Trame di Periferia ideato dall’associazione 3 Elle Ets, nata nel 2013 per volontà della sua presidente fondatrice, l’attrice luinese Sarah Maestri che era presente in sala e ha condotto il dibattito con i bambini.

L’associazione 3 Elle si pone l’obiettivo di contrastare la povertà educativa, promuovendo l’attivazione e il rafforzamento della comunità educante. Da anni realizzata, in Italia e all’estero, attività socio educative, con la finalità di contribuire alla crescita umana, sociale e civile dei giovani con maggiore fragilità e vulnerabilità, promuovendo l’educazione permanente e l’accesso alle pari opportunità.

Il progetto Trame di Periferia, finanziato dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, con il contributo incondizionante di Chiesi Italia S.p.A. si rivolge a oltre 3.000 bambini dal Nord al Sud dell’Italia coinvolgendo ben tre aree geografiche: Luino e il suo cap, Milano Corvetto e Modica. Un viaggio alla scoperta dell’importanza della tutela del proprio territorio e delle sue tradizioni culturali per riflettere sul valore dell’aria pulita come prevenzione e per raggiungere la consapevolezza che “Aria Pulita” significa benessere per tutti. I bambini, per molti dei quali è stata la prima volta al cinema, hanno potuto assistere a Mavka e la foresta incantata: il film di uno studio ucraino racconta la storia di due giovani che si innamorano e che, per coronare il loro sogno d’amore, dovranno affrontare diverse peripezie. I temi trattati riguardano la paura della guerra, la salvaguardia dell’ambiente e della sua biodiversità. Il tema dell’ambiente viene presentato attraverso il personaggio di Mavka che insieme alle altre ninfe custodisce piante e animali.