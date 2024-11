Sicurezza nelle grandi città, vertice dal Prefetto: “Controlli intensificati”

Nelle ultime settimane la provincia di Varese è stata interessata da una serie di grandi e piccoli eventi di cronaca nera che costringono ad alzare la guardia sotto il profilo della sicurezza. Per questo motivo oggi – venerdì 8 novembre – la Prefettura ha ospitato una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

A presiedere il lavori è stato il prefetto, Salvatore Pasquariello, che si è confrontato co i vertici delle forze dell’ordine, con il dirigente della Polizia Ferroviaria di Milano e con i rappresentanti di sindaci e amministratori delle quattro maggiori città della provincia, Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno.

All’ordine del giorno, come detto, le problematiche relative all’ordine pubblico: per rispondere alle esigenze in atto è stato quindi deciso di intensificare i servizi coordinati e congiunti di prevenzione e controllo del territorio per contrastare efficacemente il fenomeno della criminalità diffusa.