Sole e sorrisi alla Festa di San Martino: Varese rivive le tradizioni del Santo

Straordinaria partecipazione alla Festa di San Martino, che è stata celebrata sabato 9 e domenica 10 nel centro di Varese.

Favorita da una splendida giornata di sole, la festa – giunta alla sua 34esima edizione – si è svolta quest’anno dal 9 all’11 novembre nelle vie intorno alla chiesa varesina (e all’omonima via) di San Martino e ha avuto come tema “La speranza per un mondo migliore dipende da noi”.

Il clou della festa è stato domenica, quando il centro di Varese è stato animato fin dal mattino con mercatini dedicati a associazioni, artisti e artigiani. Piazza Cacciatori delle Alpi, in particolare, è stata cornice della tradizionale risottata benefica, apprezzatissima dai partecipanti. La giornata è poi proseguita con iniziative pensate per i più piccoli, tra cui il mercatino dei bambini generosi, i laboratori creativi e spettacoli vari di bolle e mangiafuoco.

Nel pomeriggio, tradizionale corteo storico a cavallo, che ha attraversato il centro cittadino rappresentando la vita di San Martino: ad accompagnare la parata la musica della banda della Rasa.

L’atmosfera di festa si è completata con la vendita benefica di rose rosse e del Dolce Martino, simboli di bellezza, dolceezza e solidarietà che hanno contribuito a rendere speciale questa edizione della festa di San Martino a Varese.