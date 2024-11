“Sorella, non sarai mai sola”, il collettivo FemVa in piazza contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il collettivo FemVA organizza un presidio in Piazza Podestà a Varese. L’evento, dal titolo evocativo “Disarmiamo il patriarcato”, inizierà alle 18:30 e vedrà momenti di letture transfemministe e riflessioni con il motto “Sorella, non sarai mai sola”.

Il presidio si inserisce in una giornata di mobilitazione contro la violenza di genere, preceduto alle 18:00 da un flash mob organizzato dalle donne Dem.

L’iniziativa vuole essere un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza e ribadire il rifiuto verso ogni forma di oppressione patriarcale, ponendo l’accento sull’importanza della solidarietà e della lotta comune per un mondo più equo e giusto.

Con l’utilizzo di letture e la partecipazione attiva dei presenti, l’evento si propone di creare un momento di condivisione e consapevolezza collettiva, in cui la voce delle donne e delle persone marginalizzate possa risuonare forte e chiara.