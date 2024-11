Stalking nei confronti del sindaco di Lonate Pozzolo. Arrestato un uomo

Da tempo ormai perseguitava Elena Carraro, sindaca di Lonate Pozzolo con mail, telefonate e presentandosi in Comune, sempre senza appuntamento, pretendendo di parlare con lei. Fino a ieri sera, lunedì, quando i carabinieri del Norm di Busto Arsizio hanno dovuto fermarlo nel tentativo di allontanarlo dal circolo di Tornavento dove il primo cittadino stava cenando.

Si è conclusa, per ora, con l’arresto di un uomo la vicenda che coinvolge come vittima la sindaca, in qualità di amministratrice di sostegno. A finire in manette per stalking e resistenza a pubblico ufficiale il fratello della persona i cui beni sono amministrati dalla Carraro.

Attorno alle 21 di ieri si è presentato ancora una volta davanti a lei nel locale pubblico, per protestare contro le decisioni prese nei confronti del patrimonio del congiunto. A quel punto la sindaca ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti per riportare a più miti consigli l’esagitato ma la reazione è stata quella di opporre resistenza, facendo così scattare le manette.

L’uomo, infatti, era già indagato per stalking dal sostituto procuratore Flavia Salvatore e questo ennesimo episodio di persecuzione, insieme alla reazione avuta nei confronti dei militari, lo ha portato in carcere in accordo con la Procura di Busto Arsizio. Ora è in attesa dell’interrogatorio di convalida.