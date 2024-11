Straordinaria Italia: trionfo bis per gli azzurri in Coppa Davis

Dodici mesi dopo, è ancora Italia. Gli azzurri vincono per la seconda volta consecutiva la Coppa Davis, la massima competizione a squadre di tennis, e lo fanno concludendo un cammino trionfale a Malaga. Tre duelli vinti, una sola partita persa (con l’Argentina nei quarti) e sei vittorie che sono valse il trionfo.

Prima Matteo Berrettini, poi Jannik Sinner vincono in due set i rispettivi confronti contro l’outsider Olanda: Van de Zandschulp e Grikespoor si sono battuti bene ma non hanno potuto incrinare lo strapotere della coppia d’oro del tennis italiano.

Berrettini, grande protagonista della settimana andalusa e particolarmente motivato perché nel 2023 non giocò la finale per infortunio, ha chiuso 6-4 6-2 e ha passato il testimone al numero uno al mondo: Sinner ha sofferto nel primo set esplodendo però nel tie-break e poi ha vinto 6-2 il secondo, dopo aver fallito – un po’ di braccino anche per lui – tre match point.

Per l’Italia si tratta della terza vittoria nella storia della celebre “insalatiera”: la prima era arrivata nel 1976 a Santiago del Cile con in campo Adriano Panatta. Ora la doppietta della squadra guidata dal capitano non giocatore Filippo Volandri e della quale hanno fatto parte (nella fase finale) anche Lorenzo Musetti e i doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Il 2024 è così definitivamente consacrato come il miglior anno della storia del tennis azzurro: Sinner ha vinto due tornei dello Slam, le ATP Finals ed è diventato numero 1, la squadra maschile ha vinto la Coppa Davis, quella femminile ha trionfato nella Billie Jean King Cup (il corrispettivo rosa) e alle olimpiadi sono arrivati un oro (doppio Paolini-Errani) e un bronzo (Musetti). Paolini è la numero 4 al mondo con due finali di slam e ci sono 10 italiani nei primi 100 del ranking ATP compreso il nostro Mattia Bellucci. Irripetibile, forse.