Splendido Bellucci: batte Nava e conquista la finale di Malaga

Prosegue l’ottimo cammino di Mattia Bellucci all’Open di Malaga, il Challenger in Andalusia. In semifinale il mancino di Castellanza ha superato lo statunitense Emilio Nava in due set (7-6 6-4) riuscendo così a conquistare l’ultimo atto del torneo spagnolo.

Quarta finale di un Challenger per Bellucci dopo le tre vittorie nel 2022 a Saint-Tropez e Vilnius e a quella del mese scorso a Cassis. Chissà se anche a Malaga riuscirà a tenere netto il percorso nelle finali. L’appuntamento per domenica 15 ottobre alle ore 10-30 contro il francese Ugo Blanchet che nell’altra semifinale ha superato il connazionale Maxime Janvier.