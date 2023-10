Colpaccio di Mattia Bellucci a Malaga: battuto Carballes, numero 61 al mondo

Nel suo 2023 particolare, fatto di sconfitte inattese e di “picchi” altissimi, Mattia Bellucci si regala (e regala ai suoi tifosi) un altro risultato rilevante dopo la vittoria nel Cassis Open in Francia. Al torneo di Malaga – un cosiddetto “Challenger 125”, la seconda “sottocategoria” per importanza dopo i 175 – il mancino di Castellanza ha infatti superato lo spagnolo Roberto Carballes Baena, testa di serie numero 2.

Bellucci, attuale 144 del mondo (ma sta per perdere i punti della vittoria di Vilnius del 2022), ha vinto il match del primo turno con il punteggio di 4-6 6-3 6-2, un risultato rilevante se si pensa che Carballes, 30 anni, è attualmente il numero 61 del ranking ATP e che quest’anno ha toccato anche la 49a posizione. (foto: Malaga Open)

Sul cemento di Malaga il 22enne che si allena alla MXP Tennis Academy di Casorate Sempione è andato sotto nel punteggio nel primo set a causa del break subito al quinto gioco che lo spagnolo ha difeso sino al termine. Carballes ha strappato di nuovo il servizio a Bellucci nel primo game del secondo parziale e si è portato avanti 3-1 ma al sesto gioco è arrivato il controbreak dell’azzurro che ha preso coraggio e ha vinto anche i tre successivi rubando una seconda volta il servizio all’avversario (6-3). A quel punto l’inerzia della gara è andata nell’estrosa mano sinistra di “Bellux” che ha rischiato in apertura (tre palle break consecutive salvate, con due aces) ma poi ha ottenuto due break lasciando al più quotato rivale soltanto due giochi.

«È strano giocare con questo caldo a ottobre – ha detto Bellucci ai microfoni del torneo dopo la vittoria – anche perché nelle ultime settimane avevo giocato indoor e ho avuto bisogno un po’ di tempo per abituarmi alla temperatura e al sole anche se mi piacciono. È stata una partita lunga e per questo stancante contro un ottimo avversario però mi sento bene. Ho fatto una bella rimonta dopo essere sotto di un set e di un break; sentivo che non stavo servendo bene, poi però ho cercato di tenere il mio ritmo, di ridurre gli errori ed è arrivata una vittoria in un match duro. Sono contento di aver passato il turno».

Nel secondo turno si profila un altro incontro difficile per il tennista varesotto: contro di lui ci sarà il vincente del match tra Pablo Carreno Busta e il francese Arthur Cazaux, con quest’ultimo che occupa la 124a posizione. Lo spagnolo è entrato in tabellone con una wil card perchè attualmente è il 195 del ranking ma in carriera ha vinto sette titoli ATP arrivando addirittura in decima posizione mondiale nel 2017. Comunque vada per Mattia servirà un’impresa, ma da uno come lui – e in questo buon momento di forma – ce la si può anche aspettare.