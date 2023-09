Mattia Bellucci trionfa al Cassis Open in Provenza

Per la terza volta in carriera, Mattia Bellucci trionfa in un torneo di tennis del circuito challenger, quello subito al di sotto del “gotha” dell’ATP. Il 22enne di Castellanza ritrova tutti i suoi colpi e si impone sul cemento del Cassis Open Provence, in Francia: un trofeo che va ad affiancare quelli vinti nel 2022 a Saint-Tropez e a Vilnius.

Il mancino che si allena sui campi della MXP Academy ha sconfitto in finale il ceco Thomas Machac in due set, con il punteggio di 6-3 6-4 sovvertendo anche il pronostico della vigilia. Bellucci ha infatti iniziato il torneo come settima testa di serie mentre l’avversario era accreditato della numero 4; il successo del varesotto dà seguito anche a quanto avvenuto in semifinale, quando era stato il britannico Liam Brody (numero 2 del tabellone) a essere sconfitto, anche in quel caso 6-3 6-4. (foto Instagram)

Contro Machac, l’allievo di Fabio Chiappini (e formatosi sotto la guida del papà Fabrizio) ha messo a segno ben 8 aces, non ha concesso break al proprio avversario e ne ha “infilati” due – uno per set – chiudendo i conti in un’ora e 23 minuti di gioco. E proprio un servizio vincente da sinistra ha concluso il match con il ceco, numero 121 del mondo.

Grazie alla vittoria nel torneo provenzale, Bellucci dà una bella scossa alla sua classifica: da oggi infatti torna al numero 143 del mondo (era 182 nella precedente compilazione), sfiorando la sua miglior posizione di sempre. Ovvero il 142 del ranking ottenuto a fine gennaio dopo aver disputato il primo turno degli Australian Open.

La vittoria di Cassis è importante anche in chiave futura perché nelle prossime settimane Mattia perderà i punti guadagnati con i Challenger vinti lo scorso anno: quelli ottenuti in Francia sono oro colato per puntellare il ranking. E sempre in terra transalpina è previsto il prossimo impegno, il Challenger di Reims. Primo avversario l’austriaco Neuchrist già battuto a Cassis.