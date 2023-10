Mattia Bellucci impeccabile: batte anche Carreño Busta e vola ai quarti del Malaga Open

Chissà se ora, in Spagna, lo accuseranno di lesa maestà: dopo aver battuto in tre set Roberto Carballes Baena, Mattia Bellucci ha mirato ancora più alto e nel secondo turno dell’Open di Malaga ha impallinato nientemeno che Pablo Carreño Busta con il punteggio di 6-3 7-6. (foto: Malaga Open)

Lo spagnolo, a causa di un infortunio, è attualmente il 195 al mondo tanto da essere ammesso al tabellone andaluso con una wild card, ma in carriera è stato addirittura numero 10 a settembre 2017, ha vinto sette titoli ATP compreso il “Masters 1000” di Toronto nel 2022 (lo stesso che quest’anno è andato a Jannik Sinner). Insomma un vero e proprio big del tennis mondiale.

Bellucci però non ha avuto alcun timore reverenziale e lo ha dimostrato in due passaggi chiave del match odierno: il primo è che Mattia non ha mai ceduto il proprio servizio allo spagnolo, concedendo (e annullando) una sola palla break; il secondo sta nel tie-break del secondo set vinto addirittura 7-0 e concluso con due aces a suggellare una partita eccellente (ma anche i due punti precedenti, due diritti a pizzicare la linea laterale sono stati maestosi).

Il successo su Carreño Busta spedisce l’allievo di Fabio Chiappini e di papà Fabrizio al terzo turno del torneo che si gioca sul cemento andaluso e quindi ai quarti di finale. L’avversario sarà un altro azzurro, ovvero Andrea Vavassori che nel frattempo ha eliminato in tre set un altro giocatore iberico, la testa di serie numero 8 del seeding Pedro Martinez. E che nella classifica mondiale è praticamente appaiato al giocatore varesotto.

Per Bellucci intanto arrivano punti importanti per il ranking: ora è il 144 al mondo ma perderà quelli ottenuti a ottobre dello scorso anno vincendo il Challenger di Vilnius. Il Malaga Open però ha una dotazione interessante (categoria 125, montepremi totale di 145mila euro) e ogni passo avanti garantisce punti per la classifica.