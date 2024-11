Successo per il Festival della Biblioterapia a Laveno: la lettura che cura

Si è conclusa con successo la quarta edizione del Festival della Biblioterapia, tenutasi a Laveno Mombello.

L’evento, che ha avuto come tema centrale “Prendere il volo”, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri e ha offerto una ricca serie di eventi che hanno animato la cittadina lacustre.

Tra gli ospiti più illustri di questa edizione, ricordiamo l’autore e insegnante Enrico Galiano, il “prof che scrive best sellers”, ha affascinato il pubblico con le sue storie e riflessioni, mentre il musicista di fama internazionale Omar Pedrini, leader dei Timoria, che con Federico Scarioni e Davide Apollo, ha presentato un reading musicale del suo libro biografico “Cane sciolto”, trattenendosi poi con i tanti fans accorsi per un lungo firmacopie “vista lago”.

Il festival ha ospitato una trentina eventi accolti nello splendido scenario di Villa Frua, sede della biblioteca e palazzo comunale, coinvolgendo oltre 30 ospiti e oltre 800 partecipanti, provenienti da tutta la provincia e oltre. Le conferenze, i workshop e gli incontri con gli autori hanno offerto ai partecipanti un’opportunità unica di esplorare il potere terapeutico della lettura e della scrittura.

Alla Tavola Rotonda di sabato mattina, la vivace discussione è stata moderata dal giornalista Lorenzo Morandotti, che ha condotto il dialogo con Amedeo Ansaldi, Rachele Bindi, Luigi Gavazzi, Alessandra Manzoni – direttrice scientifica del festival – e Marcello Mazzoleni, che ha portato il caloroso sostegno della Fondazione per Leggere.

Tra le novità di quest’anno il Festival è volato anche in altri luoghi e, per il sequel, è stato ospitato il 26 ottobre al Chiostro di Voltorre di Gavirate per il Festival Milibro e il 27 ottobre al museo di Villa Bernasconi la casa che parla, frutto della collaborazione con il Comune di Cernobbio (CO).

Ma continuano gli appuntamenti del Festival Off e questa settimana prende il via un’altra nuova proposta in Villa Frua.

Infatti, a partire da sabato 9 novembre, sarà attivo lo Sportello di libroterapia che continuerà con un calendario settimanale fino al mese di dicembre.

Nel primo incontro, fissato per sabato 9 novembre alle ore 10.00, la biblioterapista Alessia Bianchi presenterà lo Sportello con un laboratorio speciale intitolato “Con le ali della parola”.

Nelle date successive sabato 16, 23 e 30 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e giovedì 5 dicembre dalle 15.00 alle 17.00 sarà possibile per gli interessati prenotare una consulenza personalizzata. Durante un incontro di circa 20 minuti, Alessia “La Libraia dai Riccioli Rossi” accoglierà ed ascolterà il pubblico per trovare, insieme, non una lettura qualunque, ma quella più affine al diretto interessato in quel momento specifico della sua vita.

Lo sportello si pone come un luogo di incontro e confronto individuale aperto a tutte le tipologie di lettori e non lettori compresi. Un momento di scambio e di stimolo per esplorare nuovi territori letterari o una guida per superare una fase di blocco e confusione.

Alla fine del colloquio ogni partecipante riceverà una prescrizione libroterapica personalizzata. Questa esperienza si chiuderà sabato 7 dicembre alle ore 10.00 con un ultimo laboratorio.

Gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione presso la Biblioteca Comunale “A. Pozzi” tel. 0332.625555 / biblioteca@comune.laveno.va.it

Un’altra proposta invece è prevista per sabato 16 novembre alle ore 10.30 in Villa Frua con la lettura teatralizzata di genere comico poetico “Il piccolo principe”.

L’appuntamento è dedicato ai più piccoli, dai 4 agli 11 anni, e agli adulti che hanno ancora voglia di

volare.

La lettura è realizzata dalla Compagnia Teatro Blu con la partecipazione degli attori Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà.

L’ingresso è gratuito e prenotazioni vanno effettuate su https://visitlaveno.it/