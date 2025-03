“Spettri Diavoli Cristi Noi”, a Laveno Mombello l’ultimo appassionante lavoro di Riccardo Ielmini

Il nuovo appuntamento organizzato dalla Biblioteca comunale “Antonia Pozzi” è per sabato 29 marzo, alle ore 10:30 in Villa Frua nel centro storico di Laveno Mombello

Il Comune di Laveno Mombello, recentemente riconosciuto dal Centro per il libro e la lettura a livello nazionale come “Città che legge 2024-2026”, continua la sua rassegna “Incontri con l’autore”.

Il nuovo appuntamento organizzato dalla Biblioteca comunale “Antonia Pozzi” è per sabato 29 marzo, alle ore 10:30 in Villa Frua nel centro storico di Laveno Mombello, con lo scrittore Riccardo Ielmini.

Il suo ultimo lavoro “Spettri Diavoli Cristi Noi” ha già ricevuto riconoscimenti significativi, infatti l’opera dopo aver vinto la prima edizione del Premio nazionale di narrativa Neo Edizioni è stata inserita nel novero dei libri proposti al Premio Strega 2025.

Una storia, quella di Ielmini, narrata con una voce autoriale particolarissima. L’autore racconta le vicende di un gruppo di amici cresciuti in provincia intorno agli anni ʼ80. La capacità di Ielmini è quella di mescolare sapientemente vari generi letterari.

All’interno di Spettri Diavoli Cristi Noi convivono armonicamente il thriller, il romanzo generazionale e l’horror. Non c’è un vero e proprio tema portante. Il tema è la vita stessa, con la malinconia, l’amicizia, le paure e la speranza che immancabilmente si porta dietro.

«Ielmini è un creatore di mondi» riconosce l’editore Angelo Biasella «E in questo romanzo ne inventa uno. La sua attitudine è esattamente quella che ci aspettiamo quando leggiamo un manoscritto. Vogliamo che l’autore ci porti da qualche altra parte; che lo faccia in modo credibile, appassionante, e utilizzando uno stile narrativo che sia in grado di sorprenderci».

Spettri Diavoli Cristi Noi va in direzione opposta alle attuali tendenze del mercato. «La storia» continua l’editore «con i dovuti distinguo, ricorda i romanzi di Stephen King, ma anche la recente serie tv Stranger Things. In verità, potrebbe essere una Twin Peaks in chiave lombarda. Un romanzo indubbiamente per lettori forti. Quei lettori che ancora amano leggere per il semplice gusto di farlo. Non è autofiction, non è un romanzo a tema, non è una saga familiare.

Potrebbe essere un romanzo di formazione ma travalica il genere. È pura narrativa per palati fini». Riccardo Ielmini, anno 1973, vive a Laveno Mombello ed è Dirigente scolastico. Ha pubblicato i libri di versi Il privilegio della vita (Atelier, 2000) e Una stagione memorabile (Il ponte del sale, 2021). Ha vinto il Premio Chiara Inediti 2011 con la raccolta di racconti Belle speranze (Macchione, 2011). Ha pubblicato il romanzo Storia della mia circoncisione (Unicopli, 2019). Suoi racconti sono

usciti su riviste e nell’antologia Splendere ai margini (Oligo, 2023).

Biblioteca comunale “Antonia Pozzi”

Villa Frua, Via Roma 16/A ingresso da Piazza Fontana

Sabato 29 marzo ore 10.30

Contatti: biblioteca@comune.laveno.va.it – Tel 0332 625 555