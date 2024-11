Terribile incidente nella notte a Brienno nel Comasco: un ragazzo di 21 anni ha perso la vita gravissimo l’amico

Terribile incidente la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, a Brienno nel Comasco. Vigili del fuoco, soccorritori del 118 e carabinieri sono intervenuti lungo la Statale Regina nei pressi della galleria in prossimità del torrente Bascir.

Secondo la ricostruzione del quotidiano on line CiaoComo, il ragazzo di 21 anni alla guida ha sbandato e ha perso il controllo della vettura uscendo di strada. Nello schianto ha perso la vita.

In condizioni critiche l’amico, anche lui di 21 anni, trasportato in elisoccorso all’ospedale di Varese.

La vettura, un’Honda Civic, pare che stesse viaggiando in direzione alto Lario quando, dopo la galleria, avrebbe sbandato per motivi al vaglio degli inquirenti. La Statale è rimasta chiusa 4 ore per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.