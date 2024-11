Tra le vie di Sesto Calende tre appuntamenti tra musica jazz e componimenti ottocenteschi

Anche per quest’anno non mancano gli appuntamenti con Sesto Classica 2024 per ripercorrere alcune fasi della musica italiana e mondiale a partire dagli anni ’60 con il jazz e swing, fino a Puccini e Pascoli.

Un’occasione per tutti gli appassionati di musica e storia per passare tre serate in compagnia, facendo un tuffo nel passato con la musica di fine ‘800 e inizio ‘900.

Per chi fosse interessato, ecco qui tutto il programma:

Alex Bioli 4et, la rivoluzione culturale tra jazz e swing: il primo concerto si terrà sabato 9 novembre in sala consiliare. A partire infatti dalle 17:30 sarà possibile ascoltare il quartetto “Alex Bioli 4et”, composto da Alex Bioli, Thomas Rosenfeld, Salvo Volpe e Carlo Attolini, che proporranno loro inediti e alcuni brani degli Anni ’60 e ‘70 americani suonati in passato da Miles David, John Coltrane e Cole Porter.

Pascoli e Puccini a Sesto Calende nel centenario della morte del compositore: la domenica successiva, 17 novembre, sempre in sala consiliare alle ore 17:30 si terrà un appuntamento dedicato a due personaggi importanti per la musica e letteratura italiana di fine ‘800: Giovanni Pascoli e Giacomo Puccini. Proprio nel centenario dalla morte del compositore italiano (scomparso il 29 novembre 1924), Marco Giani, Irene Veneziano e Paolo Zoboli riproporranno alcuni suoi brani.

Eroine pucciniane. Lezione concerto per soprano, pianoforte, voce narrante e proiezione di video-immagini: terzo e ultimo appuntamento per “Sesto Classica 2024” sarà sabato 30 novembre, in sala consiliare alle ore 17:30 per una lezione concerto per soprano, pianoforte e voce narrante con anche proiezione di video-immagini. Protagonisti dell’incontro: Antonella Romanazzi (soprano), Angela Villa (pianoforte), Massimiliano Petrigiani (voce narrante) e Annibale Ghisolfi (montaggio video e immagini).

Come nelle precedenti edizioni, il festival propone incontri e spunti su cui riflettere partendo dalla musica fino ad arrivare alla sua storia.

La partecipazione è sempre gratuita e aperta a tutti. Necessaria la prenotazione – fino a esaurimento posti – che può essere effettuata contattando la biblioteca di Sesto Calende al numero 0331 928160 o biblio@comune.sesto-calende.va.it.