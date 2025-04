Sulla scena del crimine: una serata di formazione a Sesto Calende dedicata ai volontari del Cva

Come comportarsi in caso di intervento sulla scena del crimine? Si è tenuta ieri sera presso l’aula didattica del distaccamento del Corpo Volontari Ambulanza (Cva) di Sesto Calende la lezione “Il Soccorritore sulla scena del crimine”. Una lezione di approfondimento che va oltre il quanto previsto dagli attuali programmi didattici per la formazione dei soccorritori ma che merita un approfondimento perchè sempre più spesso si trovano coinvolti loro malgrado ad essere i primi ad intervenire.

Docenti di questa lezione di approfondimento il criminologo Manuel Cinquarla (da destra, in piedi nella foto) e l’avvocato Daniele Pizzi (penalista del foro di Milano e lui stesso soccorritore presso associazioni Anpas) che hanno tenuto 2 ore di lezione lasciando i partecipanti coinvolti in una serata tra il didattico e noir commentando anche casi reali avvenuti in provincia trattati dalle cronache locali.

Ospiti d’eccezione alle serata il sindaco di Sesto Calende e il comandante della stazione dei Carabinieri presenti come spettatori ma trascinati anche loro nel clima dell’incntro.