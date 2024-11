Tredicenne investito sulla strada tra Travedona e Brebbia

Incidente stradale con un ragazzino investito e ferito alle porte del paese di Travedona, sulla strada da Brebbia.

È accaduto dopo le 15 di lunedì 11 novembre, all’altezza dello sottopasso della Statale 629: il ragazzo, tredicenne, era in bici, ed è stato urtato da un veicolo in transito.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Asst e l’ambulanza dell’Sos dei Laghi: il tredicenne è stato portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferito in modo significativo ma non in immediato pericolo di vita.