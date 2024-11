Un corso di difesa personale contro la violenza sulle donne a Biandronno

Parte oggi 25 novembre giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il corso tenuto da Cygnus Aikido in collaborazione con l’associazione GEA contro la violenza sulle donne, il corso di difesa personale femminile.

Il comune di Biandronno ha concesso il patrocinio a tale corso che durerà per otto incontri. Il corso è gratuito salvo il costo dell’assicurazione di venti euro. Sara tenuto dall’avvocato Furio Artoni insegnante di Aikido e da alcuni suoi allievi, la presidente dell’associazione GEA avvocata Alessandra Sisti ha voluto dare un segnale concreto di aiuto alle donne che debbono conquistare sicurezza e coraggio anche in modo pratico.

«Vi è stata una notevole adesione di donne che hanno deciso di seguire il corso che si terrà nella sala Verdi del Comune di Biandronno. Un segnale forte di fronte per superare le parole e conquistare una corretta determinazione nell’affrontare situazione di pericolo. Perché la donna sia sempre meno una vittima fragile», spiegano gli organizzatori.