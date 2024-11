Un futuro più verde con nuove piantumazioni di alberi a Olgiate Olona

Il Comune di Olgiate Olona conferma il suo impegno per la tutela ambientale con numerose iniziative volte a promuovere la sostenibilità e coinvolgere la comunità. Tra queste, l’evento “80 Piante per il Bosco” che si terrà il 30 novembre alle 10:00 presso l’Area Comunale di via I Maggio. L’obiettivo è quello di arricchire il territorio con nuove piante e sensibilizzare sull’importanza del verde urbano per il benessere collettivo. Saranno presenti i Volontari di Selva Urbana, l’Assessorato all’Ambiente del Comune, il Gruppo Alpini Olgiate Olona e i Volontari Eco-Comunali. Al termine della piantumazione, sarà offerto un piccolo rinfresco, mentre la Biblioteca Comunale proporrà libri sugli alberi e letture di racconti.

Nel corso dell’anno, il Comune ha realizzato attività come la “Giornata dell’Albero”, coinvolgendo alunni delle scuole primarie nella piantumazione, e la mattinata ecologica “Tutti a Raccolta” per la pulizia della città, promuovendo consapevolezza ambientale e comportamenti sostenibili. Inoltre, il progetto “Cuccioli Ecologici” ha educato i giovani alla responsabilità ambientale.

Per il 2025 sono in programma nuove iniziative, tra cui serate tematiche sul verde, collaborazioni con PlasticFree e Legambiente, ulteriori 250 piantumazioni e progetti educativi con le scuole, rafforzando l’impegno per un futuro sostenibile.