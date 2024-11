Un nuovo argine per il torrente Margorabbia a Germignaga

L’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia Francesca Caruso annuncia con soddisfazione che, nell’ambito delle azioni urgenti e prioritarie a tutela del suolo e per la mitigazione del rischio idrogeologico, la Giunta regionale ha deliberato uno stanziamento di 400.000 euro per la realizzazione di un nuovo argine sul torrente Margorabbia, nel comune di Germignaga.

«Questa decisione si inserisce nel più ampio programma di interventi strategici che la Regione Lombardia sta mettendo in atto per difendere il nostro territorio dalle problematiche legate ai fenomeni di dissesto idrogeologico, che negli ultimi anni hanno colpito numerosi comuni della nostra regione. Il progetto di rifacimento dell’argine del torrente Margorabbia è infatti considerato un intervento fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la protezione delle infrastrutture circostanti. L’impegno della Regione Lombardia è costante nel garantire la sicurezza del nostro territorio, soprattutto in aree ad alto rischio idrogeologico come quella del margine del torrente Margorabbia – afferma l’Assessore -. Con questo stanziamento, che si somma ad altri investimenti in corso, ci impegniamo concretamente a migliorare la resilienza del nostro suolo e a prevenire danni che potrebbero minacciare la sicurezza delle comunità locali».