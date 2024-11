Un percorso di 43 presepi di Natale illumina Taino

Nell’attesa della festa più amata dai grandi e piccoli sono tante le iniziative e gli eventi che i comuni, associazioni e Pro Loco hanno in programma. Tra questi non può mancare il tour dei presepi a Taino, che come anche quest’anno illuminerà le strade del paese, portando la magia del Natale in ogni suo angolo.

L’inaugurazione “chemin des crèches” si terrà sabato 23 novembre. A partire dalle 11 nella frazione di Cheglio, dove la chiesa di San Giovanni Battista aprirà le sue porte per la mostra dei Presepi originali. Un’occasione non solo per un primo scambio di auguri e fare un aperitivo in compagnia, ma anche per una passeggiata tra le vie per ammirare le vetrine dei negozi, giardini, chiese e cappelle devozionali addobbati per le feste.

Tutti i 43 presepi allestiti sono collegati tra loro da un percorso che attraversa il centro di Taino e la frazione di Cheglio, passando anche dalle vie del rione di Monzeglio. Nello specifico le vie che si attraverseranno a Taino sono: via Piave, Garibaldi, Megolo, Berrini, Don martino Vignati, Mazzini, Oreste Pajetta (Piazza Pajetta), Via Battisti e Viale Europa. Lungo queste vie saranno presenti ben 31 presepi. Nel rione di Monzeglio, saranno allestiti ben sei presepi lungo via Fabio Filzi, Trento, Trieste, Torino, Bologna e Madonnina, mentre a Cheglio lungo la via Pasubio Cheglio saranno allestiti altri sei presepi.

Grazie alla collaborazione della Pro Loco Taino, del Comune, dell’associazione Casa Rosa, del Museo storia Locale di Taino e della Comunità Pastorale di San Carlo Borromeo, l’evento sarà ovviamente gratuito e permetterà di entrare già nell’atmosfera natalizia.