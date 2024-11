Un premio alla ricerca radiodiagnostica: l’iniziativa dell’Alveare Odv di Buguggiate

Un importante riconoscimento alla ricerca radiodiagnostica vedrà la luce grazie all’impegno dell’associazione L’Alveare Odv di Buguggiate. Il progetto prevede l’istituzione di un premio annuale destinato a uno specializzando dell’Ospedale di Circolo di Varese, iscritto all’Università dell’Insubria, che si sia distinto per meriti accademici e scientifici.

L’iniziativa si inserisce perfettamente nella missione dell’associazione, che opera da anni per la promozione del territorio, della cultura e della salute. Ilaria Mai, presidente de L’Alveare, spiega: «Raccoglieremo i fondi necessari per questo premio attraverso iniziative che organizzeremo a ridosso del Natale. La prima sarà il 1° dicembre nell’area Tigros di Buguggiate, dove lanceremo l’evento ‘Insieme per la Ricerca’. Venderemo pasta e fagioli da asporto e sarà possibile fare colazione già dalle 8 del mattino. Tutto il ricavato andrà a finanziare il premio».

Il riconoscimento, come sottolineato dalla presidente Mai, non è una borsa di studio, ma un vero e proprio premio al merito. L’intento è valorizzare i giovani specializzandi che si distinguono per la pubblicazione di lavori scientifici o per la partecipazione a ricerche mediche e universitarie.

A collaborare con l’Alveare in questa iniziativa ci sono i professori Massimo Venturini e Federico Fontana, rispettivamente direttore e segretario della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica (nella foto). Saranno loro, attraverso una commissione universitaria, a selezionare il vincitore.

«Vogliamo premiare chi dimostra impegno e motivazione nella formazione e attirare l’attenzione sul valore del nostro ospedale e della nostra università» – aggiunge Mai.

L’obiettivo è rendere il riconoscimento un appuntamento fisso.

«La radiologia, in particolare la radiologia interventistica, ricopre oggi un ruolo cruciale, anche nel trattamento delle neoplasie. Investire sulla formazione e sulla ricerca in questo ambito significa garantire un futuro sempre più innovativo e orientato alla cura delle persone» – spiega la presidente de L’Alveare di Buguggiate.

L’evento del 1° dicembre sarà solo il primo passo per “nutrire” non solo il corpo ma anche la ricerca, dando ai giovani talenti della radiodiagnostica l’opportunità di brillare e portare avanti il nome di Varese e dell’Università dell’Insubria.