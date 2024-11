Un sogno che diventa Materia con un laboratorio per il giornalismo

Dal Mediterraneo alle Alpi. Dal cuore della Sardegna a Sanremo passando per la Puglia, la Calabria e la Toscana. Materia fa il giro del Paese entrando nelle redazioni di ogni regione d’Italia. Un percorso collettivo che si associa a quello di tanti colleghi che hanno scelto di sostenere il nostro laboratorio per il giornalismo.

Ieri siamo stati a presentare Materia in un incontro e nelle prossime settimane continueremo a farlo in giro per la provincia. Ormai siamo vicini alla fine dei lavori e si inizia a vivere una fase nuova, ma intanto da un paio di settimane abbiamo lanciato un nuovo progetto di crowdfunding incentrato sul giornalismo.

Ognuno di noi può essere protagonista e fare la differenza. Questa è la grande novità di Materia. Un sogno che diventa realtà grazie a un impegno corale e condiviso. Un progetto partecipato dove noi ci mettiamo la professionalità che ci contraddistingue da 27 anni e ognuno di voi può portare la propria esperienza, la propria voglia di costruire percorsi per migliorare ancora l’informazione.

È una proposta che esce dai nostri confini e si diffonde in tutto il Paese, perché crediamo che Materia possa essere un prototipo, un vero laboratorio per il giornalismo. Del resto basterà entrare negli spazi per vedere che la redazione avrà un ruolo importante, ma la vita di quel luogo sarà più ampia della costruzione delle notizie. Un po’ come in quello che incontriamo ogni giorno.

Ora sta a voi. Sosteneteci e facciamo di Materia uno spazio sempre più ricco.