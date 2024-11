Un weekend nel Villaggio di Babbo Natale a Cassano Magnago

Terza edizione dei mercatini di Natale a Cassano Magnago, proposta dall’associazione Scodinzoland insieme a hobbisti, C.R.I., Avis, Genca, Contea Baraggia, famiglia Turri, Carabinieri in congedo e Protezione Civile.

Quest’anno, con il patrocinio del Comune e l’assessorato alla Cultura, sarà proposta nelle giornate di sabato 30 novembre (ore 14-18) e domenica 1 dicembre (9.30-18.30).

Due giornate cariche di eventi, non vediamo l’ora di iniziare! Vi aspettiamo in piazza Mercato (Via Isonzo, Cassano Magnago).

30 novembre dicembre

Giornata dedicata ai bambini con ‘Aspettando il Natale’ con giro pony, laboratori ludici, cantastorie, addobbo dell’albero di Natale e le consegne delle letterine a Babbo Natale e ai suoi Elfi, dimostrazione cinofila con la collaborazione del Club Lyons. Presente un banco dolci per addolcire il pomeriggio!

Domenica 1 dicembre

Apertura mercatini con più di settanta Hobbisti che vi aspettano per l’acquisto dei vostri regali di Natale, completamente home-made!

Presenti Track-food con prelibatezze quali polenta, hamburger, salamelle e panini.

Ci sarà anche la castagnata, in collaborazione con la Prociv di Cassano. L’incasso della stessa sarà devoluto all’acquisto di materiale utile all’associazione civile del nostro paese.

Presenti anche oggi il giro Pony gestito da Contea Baraggia, Carolina O.D.V. Con i suoi cani e la casa di Babbo Natale coi suoi elfi per la consegna delle ultime letterine.