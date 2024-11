Una camminata per la salute sulla ciclabile del lago di Varese

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, la Diabetologia dell’ASST Sette Laghi, diretta dalla Dottoressa Cristina Romano, in collaborazione con l’Associazione Diabetici Varese “DiVa” e “Lions Club Varese Insubria” organizzano per il giorno 30 Novembre l’evento

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, la Diabetologia dell’ASST Sette Laghi, diretta dalla Dottoressa Cristina Romano, in collaborazione con l’Associazione Diabetici Varese “DiVa” e “Lions Club Varese Insubria” organizzano per il giorno 30 Novembre l’evento “UNA CAMMINATA PER LA SALUTE”.

La camminata si svolgerà lungo la pista ciclabile del Lago di Varese, insieme al personale della Diabetologia, e sarà un’occasione per parlare dell’importanza della prevenzione e dei comportamenti da seguire per ridurre l’insorgenza di questa patologia.