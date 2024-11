“Un’alleanza tra mondo scientifico e culture dei popoli indigeni per la salvaguardia del pianeta”

Lunedì 25 novembre, dalle 14,30 alle 16,30, nell’aula 2 MTG dell’Università dell’Insubria in via Monte Generoso 71 a Varese si terrà una tavola rotonda con la professoressa María Mercedes Medina Muñoz, responsabile dei progetti ecologici nell’Amazzonia peruviana della Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) di Lima, che sta trascorrendo un periodo come visiting professor all’Insubria. L’incontro è organizzato dal professor Paolo Musso, docente del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio, in collegamento con il suo corso di Fondamenti teorici e sociali della modernità, in collaborazione con il centro di ricerca InCosmiCon, da lui diretto, e il Dipartimento suddetto. Oltre alla professoressa Medina parteciperanno Gianluca Cuozzo, Ordinario di Filosofia Teoretica (Università di Torino) e Marcelo Gleiser, fisico, astronomo, filosofo e scrittore (Dartmouth College, USA), uno dei pensatori più noti del nostro tempo.

«Questo evento – ci dice il professor Musso – è l’esito di una collaborazione ormai quasi ventennale tra Insubria e UCSS, che ha già portato a molti importanti risultati, tra cui il progetto Magallanes, che ogni anno porterà diversi studenti di Infermeria della UCSS a trascorrere un semestre all’Insubria, e un lavoro, ormai molto vicino alla pubblicazione, su sette delle principali lingue amazzoniche che si insegnano nella filiale UCSS-Nopoki di Atalaya. Ora stiamo cercando di aprire una nuova fase, che avrà al centro i progetti ecologici che vengono portati avanti a Nopoki, di cui la professoressa Medina è la coordinatrice e che hanno anche ricevuto un premio dal Governo peruviano. L’idea centrale è che non solo è falso che le culture indigene e quella occidentale non possano coesistere, ma che proprio dalla loro collaborazione potrebbero nascere idee decisive per la salvaguardia del pianeta, come ha sostenuto anche Marcelo Gleiser nel suo ultimo libro».

L’evento è gratuito e aperto a studenti e docenti dell’Insubria e al pubblico esterno e potrà essere seguito anche in streaming via Teams al link che si trova nella sezione Eventi della Homepage del sito dell’Insubria (https://www.uninsubria.it/ateneo/ci-presentiamo/comunicazione/eventi). Altre informazioni sono disponibili sul sito del Centro InCosmiCon (www.incosmicon.net).