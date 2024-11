Varese a Lavagna per ritrovare la vittoria: “Facciamo un regalo ai nostri tifosi”

Dopo Vado e NovaRomentin c’è un’altra sfida di alta classifica in calendario per il Varese. Domenica 17 novembre (ore 14.30) i biancorossi andranno a Lavagna per affrontare la squadra bianconera allenata dal grande ex Giorgio Roselli. I ragazzi di mister Roberto Floris si presenteranno in Liguria a quota 23 punti – che vale il terzo posto – per sfidare la Lavagnese che è a 21 lunghezze, anche se il momento per la squadra genovese non è particolarmente positivo.

Se il Varese arriva da due pareggi in fila, la formazione di Roselli è reduce da tre sconfitte (2-0 a Ligorna, 0-1 con l’Imperia e 2-1 a Sanremo), mentre in settimana la vittoria di Coppa Italia contro il Bra ha un po’ mitigato il periodo negativo. Senza dubbio i bianconeri cercheranno di sfruttare appieno il fattore casalingo; il “Riboli” è un campo insidioso, come ben sanno anche Vitofrancesco e compagni che nella passata stagione uscirono con una pesante sconfitta per 3-1 a inizio 2024 (leggi qui).

«Sarà una trasferta impegnativa – ammette mister Floris -. Conosciamo bene il campo e gli avversari che sanno essere molto rognosi. Arrivano da tre sconfitte, avranno voglia di rifarsi e quindi non sarà semplice. Ho chiesto ai ragazzi di giocare con il cuore. Abbiamo studiato bene la Lavagnese, sarà una gara molto diversa da quella di settimana scorsa in casa, ma l’importante è dare tutto per noi e per i tifosi che ci seguono in trasferta facendo dei sacrifici e tanti chilometri. Vogliamo fare loro un regalo».

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.