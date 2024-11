Varese è pronta per la terza edizione di Origins, la rassegna teatrale firmata M.Ar.Te

Sta per partire la terza edizione di Origins, la rassegna teatrale indipendente di Varese organizzata da M.Ar.Te, che si prepara a portare sul palco un teatro moderno a Varese, confermando in città un’offerta culturale che non solo resiste, ma cresce in qualità e partecipazione.

A presentarlo, nelle sale dei Palazzo Estense, la compagnia che lo organizza: Lia Locatelli, direttrice artistica della compagnia M.Ar.Te, sottolinea come la rassegna, nata nel 2021, sia diventata un punto di riferimento teatrale in città: «C’è fame di cultura, c’è gente che vuole questo, e il teatro sa ancora offrire bellezza, immediatezza e il desiderio di dire qualcosa di importante» ha sottolineato con passione.

Questa edizione, che ha beneficiato del supporto della Fondazione Comunitaria del Varesotto, ha lanciato una call nazionale che ha attirato ben 60 compagnie teatrali da tutto il Paese, intenzionate a portare le loro produzioni a Varese. Dalla selezione, avvenuta in estate, come spiega Carolina Rossi, direttrice organizzativa, sono emerse tre compagnie ospiti e un “special guest” che arricchiranno il programma. «Origins, inoltre, quest’anno si presenta come un progetto ancora più ampio e connesso – spiega Rossi – Stiamo infatti cercando di costruire una rete che coinvolga realtà della zona come Women Empowerment e Arcigay Varese, con i quali abbiamo costruito due tappe della rassegna, insieme a soci e allievi, per dialogare con il pubblico varesino in modo autentico».

Enzo Laforgia, assessore alla cultura del comune di Varese, ha espresso il suo apprezzamento per il percorso intrapreso: «Conosco questa realtà da quando è nata: si può dire che siamo nati insieme – spiega Laforgia – Quando le ho incontrate, le chiamavo marziane per il coraggio dimostrato. Oggi, anche grazie a loro, possiamo contare su una continuità di proposte teatrali di prosa per tutto l’inverno, insieme a quelle di Spazio Yak e Parole di Donna, tutte accolte con grande entusiasmo dal pubblico. Non stiamo parlando di teatri da migliaia di posti, la prosa non ha più quei numeri, ma stiamo assistendo a una vera rivitalizzazione del teatro. C’è bisogno di rieducare gli spettatori alla visione dal vivo, a questo genere di spettacoli, e queste iniziative stanno facendo la differenza».

Il cartellone di Origins prevede otto spettacoli, sette in cartellone “normale” più una replica scolastica, quattro dei quali sono di M.Ar.Te: originale è per esempio lo spettacolo che apre la rassegna, il 15 novembre al teatro sant’Ambrogio, Humanit-as, che vede il coinvolgimento degli compagnia M.Ar.Te: uno show divertente che parte da una sala d’aspetto.

Originale è anche il secondo appuntamento, l’unico direttamente dedicato ai bambini: “La bella e la bestia” alle 17 del 19 gennaio sempre al Teatro Sant’Ambrogio: la seconda edizione di un musical tratto dalla celebre fiaba che vedrà protagonisti gli studenti di alcuni dei corsi tenuti dalla compagnia. Produzione originale anche per Romeo e Giulietta Revolution, che è stata la loro prima produzione professionale, e che ora si ripresenta completamente riscritta.

Tra gli ospiti invece, spicca la compagnia romana Cercamond, che presenta il primo febbraio prossimo De(Ath)Livery, un’opera nata durante il lockdown e che racconta di delivery col morto.

In arrivo da altre compagnie anche gli spettacoli Io che amo solo te (realizzato in collaborazione con Arcigay) e Queste calze sono blu (insieme a Women Empowerment). Ma da segnalare l’esperienza interattiva di Teatro Postaggio da un milione di dollari, che promette di coinvolgere il pubblico in modo inedito, trasformando i cellulari degli spettatori in strumenti scenici.

Diversi di questi spettacoli si svolgeranno nel palco della sede di M.Ar.Te. in via Cavour 30: un delizioso teatrino “off” da una 50na di posti, che fa rinascere in maniera quasi intima il teatro nel centro di Varese.

IL PROGRAMMA

HUMANIT-AS ALLERGIE E DOVE CURARLE

15 novembre ore 21.00

Teatro di Sant’Ambrogio

Scritto e diretto da Lia Locatelli, interpretato dalla Compagnia M.Art.E, prodotto da M.Art.E Scuola dello Spettacolo

“Una commedia noir ironica e profonda in cui i protagonisti travolgeranno il pubblico con fraintesi e plot twist, dipingendo uno spaccato esilarante della nostra umanità. Il colpo di scena è assicurato.”

LA BELLA E LA BESTIA

19 gennaio ore 17.00

Teatro di Sant’Ambrogio

Liberamente tratto dalla fiaba classica, diretto da Lia Locatelli, prodotto da M.Art.E Scuola dello Spettacolo.

“Un classico intramontabile interpretato dalla classe di musical, che emozionerà sia i grandi che i piccini.”

DE(ATH)LIVERY

1 febbraio ore 21.00

Sede M.Art.E

Scritto e diretto da Andrea Cioffi, produzione Cercamond Compagnia Teatrale.

“Black Comedy esilarante, che racconta il rapporto tra coinquilini e il ragazzo delle consegne. Un omicidio ad inizio racconto. E poi rewind. Risate garantite!”

ROMEO E GIULIETTA REVOLUTION

14 febbraio ore 21.00

Teatro di Sant’Ambrogio

Con testo di W. Shakespeare, diretto da Lia Locatelli, interpretato dalla Compagnia M.Art.E, prodotto da M.Art.E Scuola dello Spettacolo

“Spettacolo fluo-poetico con musiche techno e scenografie artistiche. Il testo è di Shakespeare e musiche inedite. La storia d’Amore più famosa di tutti i tempi, nella notte degli innamorati.”

IO CHE AMO SOLO TE

1 marzo ore 21.00

Teatro di Sant’Ambrogio

scritto e diretto da Alessandro di Marco e Lucilla Lupaioli, prodotto da Bluestocking, sostenuto da Arcigay Varese.

“Due migliori amici. Un’amicizia che si trasforma in amore. L’incapacità di ammetterlo, di guardarsi allo specchio e di amarsi per chi si è.”

ED RECOVERY

*replica scolastica 13 e 14 marzo

Teatro di Sant’Ambrogio

Scritto e diretto da Lia Locatelli, prodotto da M.Art.E Scuola dello Spettacolo.

Spettacolo per la sensibilizzazione sul disturbo del comportamento alimentare. “Scritto a seguito di un’esperienza di Lia Locatelli fatta con dei ragazzi nel reparto di neuropsichiatria infantile, racconta le loro storie con sincerità. Questo spettacolo è un urlo inascoltato, e le voci sono le loro.”

QUESTE CALZE SONO BLU

5 aprile ore 21.00

Sede M.Art.E

scritto e diretto da Maddalena Sighinolfi, musiche inedite di Sabrina Boarino.

“Un ricordo. Un bagno con le piastrelle blu. Una nonna che non c’è più. La commovente narrazione di qualche cosa di reale, che accomuna molte donne.”

IL TEATROPOSTAGGIO DA UN MILIONE DI DOLLARI

14 giugno ore 21.00

Sede M.Art.E

Da un’ idea di Giacomo Liliù, diretto da Giacomo Liliù, prodotto da Malte.

“Liberamente tratto dalla Trilogia della Villeggiatura di Goldoni, uno spettacolo stravolgente, contemporaneo, sulla difficoltà comunicativa dell’oggi. Meme ed emozioni sul palco si alternano: chi avrà la meglio?”

INFO E BIGLIETTI

● BIGLIETTO INTERO SINGOLO SPETTACOLO 15€

● RIDUZIONE SOCI M.ART.E APS 12€

● RIDOTTO BAMBINI 4-14 ANNI 5€

● BAMBINI SOTTO I 4 ANNI INGRESSO GRATUITO

I biglietti si possono acquistare in contanti presso la segreteria M.Art.E scuola dello spettacolo, dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 20 ed il venerdì dalle 16 alle 18

è possibile acquistare il biglietto direttamente in teatro prima dello spettacolo recandosi almeno 20 minuti prima in biglietteria:

Per maggiori info: www.martevarese.it/rassegna-origins