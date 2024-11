Varese senza soste: a Sant’Angelo per la Coppa Italia

Il punto raccolto a Vado deve essere preso con il giusto valore, al termine di una gara tesa e che ha richiesto anche grandi energie mentali. Il Varese però non ha tempo di fermarsi e mercoledì 6 novembre (ore 17.00) avrà un altro appuntamento impegnativo. Per i trentaduesimi di Coppa Italia i biancorossi affronteranno la trasferta allo stadio “Chiesa” di Sant’Angelo Lodigiano, per affrontare un’altra squadra di grande potenziale.

A metà tra la possibilità di far rifiatare qualcuno e dare a qualche altro la possibilità di mettersi in mostra, mister Roberto Floris – ancora squalificato in Coppa – farà un po’ di turnover. «Arriviamo con delle certezze dopo l’ottima gara a Vado – spiega l’allenatore del Varese -. Non abbiamo intenzione di snobbare la partita, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di far rifiatare alcuni giocatori. Ci sarà un po’ di rotazione e daremo spazio ai ragazzi della Primavera, che devono prendere questa opportunità come un premio meritato all’inizio della carriera, giocando divertendosi con spensieratezza. Andiamo a giocarcela, di sicuro non andiamo lì per perdere. Il Sant’Angelo è una squadra attrezzata per fare un campionato di vertice e hanno una rosa ampia».

Il Sant’Angelo, allenato da Stefano Brognoli, occupa i piani alti del Girone B anche se arriva da due sconfitte di fila contro Ospitaletto e Pro Sesto. Assenti due pezzi importanti come capitan Messina e Panatti – fantasista in passato vicino al Varese -, anche i barasini dovrebbero scendere in campo con qualche elemento che finora ha giocato meno. Dalla loro però i lodigiani avranno il vantaggio del fattore campo, con una tifoseria di grande impatto per la categoria pronta a spingere i rossoneri in campo.

DIRETTA VN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 17.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.