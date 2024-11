Varese si prepara alla marcia dei diritti dei bambini: attesi 1.500 piccoli protagonisti

Anche quest’anno la città di Varese ospiterà la Marcia dei Diritti dei Bambini, evento ormai storico dedicato ai diritti dell’infanzia (siamo alla 18esima edizione), con un’adesione sempre molto importante: quest’anno si attendono 1.500 bambini.

L’appuntamento è fissato per lunedì 20 novembre, con partenza da piazza Repubblica alle 10 e un percorso che attraverserà le vie centrali della città, incluse via Volta, piazza Monte Grappa e piazza San Vittore, corso Matteotti per poi concludersi in via Sacco e ai Giardini Estensi, dove gli Alpini offriranno l’ormai tradizionale cioccolata calda. Durante la marcia la polizia locale gestirà il traffico, ma le strade rimarranno aperte.

L’assessora all’Istruzione, Rossella Dimaggio, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, che il comune di Varese sostiene e patrocina ormai da anni: «Siamo la marcia dei diritti dei bambini più frequentata d’Italia – Ha sottolineato con orgoglio – Ci piace pensare che bambini e bambine nelle scuole della città possano lavorare nelle loro classi ogni anno sui loro diritti fondamentali. Quest’anno il tema è l’articolo 7 della Costituzione, che prevede il diritto di ogni bambino a un nome e a una nazionalità». Dimaggio ha anche evidenziato come i bambini siano i protagonisti attivi dell’evento: «Non sono solo oggetto di tutela, ma anche portatori di idee e proposte, e ogni anno una parte importante del lavoro è quello di analizzare i biglietti e i disegni a tema diritti che realizzano e lasciano ai giardini».

L’assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari ha evidenziato il valore formativo dell’evento: «Coinvolgere più di 1.100 bambini in un percorso che non si limita alla marcia, ma che diventa un’esperienza educativa, mostra l’attenzione che abbiamo verso questi temi – commenta – La marcia rappresenta un ricordo indelebile per loro, qualcosa che resta nella memoria e li lega a principi fondamentali della Costituzione».

Quest’anno, il tema scelto dal Garante Nazionale è “Tutti senza distinzione”, un messaggio che promuove l’uguaglianza, l’inclusione e il rispetto delle differenze culturali e sociali. «È un tema importante, – Ha dichiarato il Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza di Varese, Laura Caruso – Perché sottolinea il diritto di ogni bambino a essere accolto e trattato senza distinzioni di cultura, ceto sociale, condizione economica».

Martin Stigol del Progetto Zattera, che organizza l’iniziativa, ha raccontato come la Marcia sia diventata un appuntamento consolidato non solo per Varese, ma anche per diversi comuni limitrofi, come Morazzone, Buguggiate, Cantello, Luvinate e Casciago, che quest’anno vi partecipano con i loro alunni: «Oggi nessuno chiede più se la marcia ci sarà e in che giorno: è data per scontata, un appuntamento ormai atteso il 20 novembre di ogni anno – ha spiegato – E quest’anno ci sono anche i bambini delle scuole dell’infanzia».

Oltre alla marcia, il giorno prima, 19 novembre, è previsto uno spettacolo dedicato ai più piccoli al MIV di Varese, con una replica il 29 per soddisfare l’elevata richiesta di partecipazione «Un modo per coinvolgere anche i più piccoli in un ambiente più protetto e sicuro».