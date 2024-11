Varesina e Ospitaletto si dividono la posta: a Venegono finisce 2-2

La sfida del Varesina Stadium tra le Fenici e la capolista Ospitaletto è terminata con il punteggio 2-2. Le emozioni sono avvenute tutte nel primo tempo con la Varesina subito in vantaggio con Bertoli dopo appena 4 minuti. La reazione degli ospiti non si fa attendere, infatti al 7’ il risultato è tornato in parità con uno sfortunato autogol di Mapelli propiziato da un cross velenoso di Gualandris. Al 13’, la formazione bresciana ha completato la rimonta con una bella azione sull’asse Messaggi-Gobbi, con quest’ultimo che ha insaccato il gol del 2-1. Il gol del pareggio è arrivato al 37’ con il gol segnato da Gianola, protagonista di un bell’inserimento premiato da Mazia. Il secondo tempo non ha regalato le stesse emozioni del primo caratterizzato da una partita molto bloccata. L’unica cosa da segnalare dei secondi 45 minuti è un mancato vantaggio concesso alla Varesina con Mazia lanciato verso la porta avversaria fermato da un fischio dell’arbitro che ha fischiato un fallo in favore delle Fenici con ammonizione per Guarneri, autore di un fallo di mano. Questo pareggio ha lasciato le squadre a distanza invariata con l’Ospitaletto sempre in testa con tre punti di vantaggio sulla squadra di mister Marco Spilli.

Fischio d’inizio

La Varesina inizia con il consolidato 4-2-3-1. In porta c’è Chironi, davanti all’estremo difensore il quartetto composto da Miconi, Coghetto, Mapelli e Giorgi. In mediana la coppia composta da Guidetti e Gianola. A sostegno di Bertoli, ci sono Mazia, Guri e Gasparri.

L’Ospitaletto si affida al 4-3-3 che prevede Bonardi tra i pali. La difesa a quattro è composta da Gualandris, Gritti, Bakayoko e Lleshaj. In mezzo al campo ci sono Cantamessa, Panatti e Guarneri. Il tridente offensivo è formato da Messaggi, Gobbi e Peli

Arbitra l’incontro il signor Mario Leone da Avezzano insieme agli assistenti Salviato e Caricato.

Primo tempo

Al 4’ minuto la Varesina passa subito in vantaggio: Bertoli riceve un pallone all’altezza dei sedici metri da Guri e dopo aver stoppato la sfera con il destro insacca nell’angolino alla sinistra di Bonardi il gol dell’1-0. Al 7’ arriva l’immediato pareggio dell’Ospitaletto con Gualandris che scende con facilità sulla fascia destra e mette in mezzo un cross basso e teso che impatta contro il ginocchio di Mapelli e finisce alle spalle di Chironi. Al 13’, arriva il gol del sorpasso degli ospiti con Messaggi che chiude una triangolazione con Gobbi e quest’ultimo in spaccata insacca la rete del 2-1. La Varesina prova a rispondere con un colpo di testa di Guri da centro area terminato alto. Al 32’ Gasparri riceve il pallone da una bella sponda si Bertoli e tenta un’acrobazia che viene sporcata da un avversario. Sul ribaltamento di fronte Gualandris sfiora il terzo gol per gli ospiti con una conclusione al volo, ma Chironi è bravo a sventare la minaccia. Al 37’, la Varesina trova il gol del 2-2 con Gianola il quale viene servito perfettamente da Mazia, bravissimo a premiare l’inserimento del compagno e il numero 21 solo davanti al portiere insacca il gol del pareggio. Dopo 3 minuti di recupero si chiude uno scoppiettante primo tempo sul punteggio di 2-2

Secondo tempo

Al 7’ arriva la prima occasione della ripresa con Peri che colpisce al volo e indirizza il pallone nell’angolino basso, ma Chironi riesce a neutralizzare la sfera. Intorno al quarto d’ora la Varesina viene fermata sul più bello perché su un rinvio lungo di Chironi che aveva colto impreparata la difesa ospite, Cantamessa intercetta il pallone con il braccio con la sfera poi capitata sui piedi di Mazia involato verso la porta, ma l’arbitro decide di interrompere l’azione per ammonire il numero 30 arancione Al 17’ bel calcio di punizione di Guri dai 25 metri che termina di poco alto. Al 20’ occasione per gli ospiti con un tiro dalla distanza di Messaggi che viene respinto da Chironi e poi viene allontanato dalla difesa rossoblù. La partita sostanzialmente si addormenta con le due squadre che cercano entrambe il guizzo per portare a casa l’intera posta, ma molti errori tecnici e molti falli finiscono per bloccare la partita fino la 45’ quando gli Orange ci provano con un tiro terminato altissimo di Messaggi. Dopo 4 minuti di recupero la sfida si chiude con lo stesso punteggio con cui si era conclusa la prima frazione, 2-2.

Mister Spilli ha commentato così il risultato: “Noi siamo partiti bene, poi abbiamo commesso un errore sul primo gol, dopo il quale abbiamo avuto un atteggiamento non positivo perché abbiamo accusato il colpo. Il secondo gol nasce da una situazione abbastanza simile, dove dovevamo prestare più attenzione. Sono stati due gol simili, frutto di due letture sbagliate con il nostro difensore che non si è abbassato in tempo. Comunque oggi non era facile perché giocavamo contro una squadra forte, quindi siamo stati bravi a riprendere la partita, mettendo in campo quelle qualità che mi piacciono. Il secondo tempo mi è piaciuto di più perché siamo stati equilibrati in campo, anche se abbiamo cercato l’imbucata più volte, ma non simo riusciti a metterli in difficoltà perché questo tipo di soluzioni sono difficili da fare contro una squadra che difende con il 4-3-3. Oggi devo fare i complimenti ai ragazzi perché ho visto in loro la voglia, il cuore e la personalità giusta. Poi sono contento perché i ragazzi hanno dato dimostrazione di giocare con la prima, dimostrando la giusta serenità per giocare a calcio”.